Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey ve Alpleri madendeki patlamadan işte böyle kurtuldu...

'Kuruluş Osman'ın 104. Bölümü'nde Osman Bey; Konur Alp'i yaralandığı madenden çıkarmak üzere Alpleriyle beraber mağaraya gitti. Olof ile adamlarının madeni patlatmasının ardından Osman Bey, var gücüyle düşen taşları indirdi ve Alplerine ulaştı.
Toz ve dumanın içinden çıkabilen Cerkutay ve Baysungur'un kendisine gelmesiyle beraber, Alpler de Boran'ı, Saruca'yı ve Konur Alp'i kendilerine getirmek için mücadele ettiler. Boran yarı baygın görünürken Konur ve Saruca da ağır yaralandı.
Osman Bey, "Bizi ölümden koruyan eceldir! Yaşatacak olansa gayrettir!" sözleriyle yiğitlerini cesaretlendirdi. Osman Bey kan ter içinde kalmış olsa da, gücünün son raddesine kadar o madenden sağ salim çıkmaya kararlıdır.