Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey ve Alpleri madendeki patlamadan işte böyle kurtuldu...

Toz ve dumanın içinden çıkabilen Cerkutay ve Baysungur'un kendisine gelmesiyle beraber, Alpler de Boran'ı, Saruca'yı ve Konur Alp'i kendilerine getirmek için mücadele ettiler. Boran yarı baygın görünürken Konur ve Saruca da ağır yaralandı.