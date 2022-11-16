Osman Bey son sözü söyledi! Kuruluş Osman 105. bölüm fragmanı nefes kesti: “Burada bey de benim, devlet de benim!”

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Burada bey de benim, devlet de benim!" şeklindeki sözleri ise fragmana damga vurdu.

OSMAN BEY OLOF'UN KURDUĞU TUZAĞI BOŞA ÇIKARDI

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 104'üncü Bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da; Olof'un madende kurduğu tuzak sonucu oluşan patlama sonrası Osman Bey'in "Evlatlar için! Alplar için! Ebed müddet devlet için! Hakk'tır Allah!" diyerek Alplerini gayrete getirmesiyle hep beraber kayaları yara yara kurtulmayı başardılar.