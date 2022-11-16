Osman Bey son sözü söyledi! Kuruluş Osman 105. bölüm fragmanı nefes kesti: “Burada bey de benim, devlet de benim!”

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Burada bey de benim, devlet de benim!" şeklindeki sözleri ise fragmana damga vurdu.
OSMAN BEY OLOF'UN KURDUĞU TUZAĞI BOŞA ÇIKARDI
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 104'üncü Bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da; Olof'un madende kurduğu tuzak sonucu oluşan patlama sonrası Osman Bey'in "Evlatlar için! Alplar için! Ebed müddet devlet için! Hakk'tır Allah!" diyerek Alplerini gayrete getirmesiyle hep beraber kayaları yara yara kurtulmayı başardılar.
'Kuruluş Osman'ın 104. Bölümü'nde Osman Bey; Konur Alp'i yaralandığı madenden çıkarmak üzere Alpleriyle beraber mağaraya gitti. Olof ile adamlarının madeni patlatmasının ardından Osman Bey, var gücüyle düşen taşları indirdi ve Alplerine ulaştı. Toz ve dumanın içinden çıkabilen Cerkutay ve Baysungur'un kendisine gelmesiyle beraber, Alpler de Boran'ı, Saruca'yı ve Konur Alp'i kendilerine getirmek için mücadele ettiler.
Boran yarı baygın görünürken Konur ve Saruca da ağır yaralandı. Osman Bey, "Bizi ölümden koruyan eceldir! Yaşatacak olansa gayrettir!" sözleriyle yiğitlerini cesaretlendirdi. Osman Bey kan ter içinde kalmış olsa da, gücünün son raddesine kadar o madenden sağ salim çıkmaya kararlıdır.