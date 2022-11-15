Gülsim Ali İlhan başrolü geri kaptı! Gönül Dağı'nın Dilek'i kesin dönüş yaptı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla birlikte...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde oynadığı Dİlek karakteriyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan'ın projesi açıklandı. Berk Atan ile başrolde yer alan ancak sezon finalinde hikayesi bittiği için diziden çıkan başarılı oyuncunun hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Ve beklenen an geldi. O dizi ile karşımıza çıkacak.