21.yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 21.yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?

A: 1 Ocak 2000

B: 31 Aralık 2000

C: 1 Ocak 2001

D: 31 Aralık 2001

CEVAP: D