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    • Televizyon
    • 13.11.2022 21:52
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    • 13.11.2022 21:54
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    Afrika kıtasının Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

    Afrika kıtasının Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Afrika kıtasının Klimanjaro’dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

    Afrika kıtasının Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Afrika kıtasının Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

    A: Kenya

    B: Güney Afrika

    C: Nijerya

    D: Fas

    CEVAP: A

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