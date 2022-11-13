ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir?

A: Ağaçtan düşmüş bir elmayı yedikleri için

B: Beyaz bir kız yanaklarından öptüğü için

C:Bir sokak köpeğini besledikleri için

D: Beyaz bir adama yol sordukları için

CEVAP: B