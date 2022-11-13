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    • Televizyon
    • 13.11.2022 22:30
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    • 13.11.2022 22:33
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    ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir?

    ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    ABD Kuzey Carolina’da 1958’de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir?

    ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir?

    A: Ağaçtan düşmüş bir elmayı yedikleri için

    B: Beyaz bir kız yanaklarından öptüğü için

    C:Bir sokak köpeğini besledikleri için

    D: Beyaz bir adama yol sordukları için

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş mahkemede cezalandırılmış üç ay ıslahevlerinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslahevinden çıkarılabilmiştir?
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