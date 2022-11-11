Sadakatsiz dizisini hatırlattı! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin sosyal medyayı salladı! Kilit ismin vedası ise üzdü! Deprem gibi ayrılık!

2. Sadakatsiz vakası! ATV'nin fenomen dizisi Aldatmak reyting rekorları kırıyor. Her hafta Perşembe akşamı ekrana gelen Aldatmak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi görüyor. Kısa sürede zirvenin vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizi 8. bölümüyle bir önceki gün izleyicinin beğenisine sunuldu.
8. BÖLÜM YİNE EKRAN BAŞINDAKİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI
Aldatmak dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana kısa sürede önemli bir kitleye ulaşarak milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Perşembe akşamlarının rekortmen dizisi olmayı başaran Aldatmak reyting sıralamasında da zirvenin değişmez dizisi olmayı başardı.
Hikayesiyle Sadakatsiz dizisine benzetilen Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.