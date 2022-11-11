Sadakatsiz dizisini hatırlattı! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin sosyal medyayı salladı! Kilit ismin vedası ise üzdü! Deprem gibi ayrılık!

Bir diğer konuşulanlara göre ise Oylum Yenersoy'un okumak için bir süreliğine yurt dışı eğitimi için kadrodan uzaklaşacağı belirtiliyor. Güzel oyuncu sergilediği performansla ekran başındakilerden tam not alırken bu ayrılık haberi herkeste büyük bir şok yaşattı.

Ayrıca Oylum Yenersoy'un yani Feyza Sevil Güngör'ün ne zaman kadroya veda edeceği ise şu anda kesinleşmemiş görünüyor. Ayrılık iddiaları sonrası yapımcılardan ve dizinin güzel isminden bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşmış olacağız.