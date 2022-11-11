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    • 11.11.2022 09:27
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    • 11.11.2022 09:34
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    Sadakatsiz dizisini hatırlattı! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin sosyal medyayı salladı! Kilit ismin vedası ise üzdü! Deprem gibi ayrılık!

    ATV'nin yeni dizisi Aldatmak 10 Kasım günü 8. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın yer aldığı dizinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Otuz yıldır Tarık'la evli olan Güzide'nin, ihanet karşısındaki duruşu alkış toplarken akıllara Sadakatsiz dizisini getirdi. 9. bölümü merakla beklenen diziden flaş ismin ayrılacağı konuşuluyor. Kilit isim diziden çıkacak. İşte detaylar...

    Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin sosyal medyayı salladı!

    2. Sadakatsiz vakası! ATV'nin fenomen dizisi Aldatmak reyting rekorları kırıyor. Her hafta Perşembe akşamı ekrana gelen Aldatmak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi görüyor. Kısa sürede zirvenin vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizi 8. bölümüyle bir önceki gün izleyicinin beğenisine sunuldu.

    Sezonunun iddialı yapımları arasında gösterilen ATV'nin taze dizisi Aldatmak'ın yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaristliğini Yıldız Tunç üstleniyor.

    Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dizi 9. bölümüyle 17 Kasım'da yayınlanacak.

    8. BÖLÜM YİNE EKRAN BAŞINDAKİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

    Aldatmak dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana kısa sürede önemli bir kitleye ulaşarak milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Perşembe akşamlarının rekortmen dizisi olmayı başaran Aldatmak reyting sıralamasında da zirvenin değişmez dizisi olmayı başardı.

    Hikayesiyle Sadakatsiz dizisine benzetilen Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.

        ALDATMAK DİZİSİNDEN GELEN HABER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

        Aldatmak dizisindeki heyecan verici sahneler artmaya başlarken bir ayrılık haberi deprem etkisi yarattı. Medya kulislerinde yer alan iddianın detaylarına göre, Oylum Yenersoy karakterine hayat veren güzel oyuncu Feyza Sevil Güngör kadroya veda edecek.

        Ancak genç ve başarılı oyuncu Feyza Sevil Güngör'ün rol gereği okumak için mi kadrodan çıkarılacağı merak konusu haline geldi.

        Bir diğer konuşulanlara göre ise Oylum Yenersoy'un okumak için bir süreliğine yurt dışı eğitimi için kadrodan uzaklaşacağı belirtiliyor. Güzel oyuncu sergilediği performansla ekran başındakilerden tam not alırken bu ayrılık haberi herkeste büyük bir şok yaşattı.

        Ayrıca Oylum Yenersoy'un yani Feyza Sevil Güngör'ün ne zaman kadroya veda edeceği ise şu anda kesinleşmemiş görünüyor. Ayrılık iddiaları sonrası yapımcılardan ve dizinin güzel isminden bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşmış olacağız.

        ALDATMAK KONUSU

        Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır.

        Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
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        Haberler Televizyon Sadakatsiz dizisini hatırlattı! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin sosyal medyayı salladı! Kilit ismin vedası ise üzdü! Deprem gibi ayrılık!
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