ALDATMAK ATV 8. son, yeni bölüm full HD, tek parça izle - Aldatmak 8. bölüm izle

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır. Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır. New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.