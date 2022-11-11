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    • Televizyon
    • 11.11.2022 11:36
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    • 11.11.2022 11:36
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    ALDATMAK ATV 8. son, yeni bölüm full HD, tek parça izle - Aldatmak 8. bölüm izle

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi bugün 8. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İşte Aldatmak hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Aldatmak 8. bölüm izle

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bugün 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyen binlerce kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Aldatmak 8. bölüm izleme ekranı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    ALDATMAK 8.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

    ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır. Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer. Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır. New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler. Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular. Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

        ALDATMAK 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Güzide, bir günde yerle bir olan hayatına yeniden başlamak için ilk adımı atıyor! Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

        New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir. Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır. Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?
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        Haberler Televizyon ALDATMAK ATV 8. son, yeni bölüm full HD, tek parça izle - Aldatmak 8. bölüm izle
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