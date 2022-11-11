Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Cezayir Türk’ün karısıyım”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' ZİRVEDE!

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.