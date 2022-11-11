Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Cezayir Türk’ün karısıyım”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı.
'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' ZİRVEDE!
Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.
CEZAYİR VE EKİBİ BASKIN YEDİ!
Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı ve her noktaya koruma adamları koydu.
Cezayir, tüm ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi ve bu da ailede huzursuzluğa yol açtı. Cezayir korumaları arttırdı.