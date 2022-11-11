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    • Televizyon
    • 12.11.2022 00:06
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    • 12.11.2022 00:06
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Cezayir Türk’ün karısıyım”

    Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Ben Cezayir Türk’ün karısıyım” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı...

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

    'BEN BU CİHANA SIĞMAZAM' ZİRVEDE!
    Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu sekizinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %16,36 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

    CEZAYİR VE EKİBİ BASKIN YEDİ!
    Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı ve her noktaya koruma adamları koydu.

    Cezayir, tüm ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi ve bu da ailede huzursuzluğa yol açtı. Cezayir korumaları arttırdı.

        Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyledi ve uyardı.

        Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçti ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Mişon'la başladı ve mekanını bastı.

        Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçti.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben Cezayir Türk’ün karısıyım”
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