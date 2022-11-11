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    • 12.11.2022 00:30
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    • 12.11.2022 00:32
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    Romantik anlar! Kardeşlerim 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sevgilime barışma hediyesi”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Doruk ile Asiye’nin romantik anlarının yer aldığı fragmana “Sevgilime barışma hediyesi” sözleri damga vurdu. İşte Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in 67. bölüm 2. fragmanı...

    “Sevgilime barışma hediyesi”

    ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Doruk ile Asiye'nin romantik anlarının yer aldığı fragmana "Sevgilime barışma hediyesi" sözleri damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır.

    Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir.
        Akşener’in aklındaki isim: Abdullah Gül
        Haberler Televizyon Romantik anlar! Kardeşlerim 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sevgilime barışma hediyesi”
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