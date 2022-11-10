Ateş Kuşları dizisi 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları sosyal medya gündeminde! ATV'den reyting rekorları kıracak bir dizi daha...

Ateş Kuşları dizisi 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları sosyal medya gündeminde! Atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.
ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.
Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.
EŞSİZ VE FARKLI HİKAYE
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.