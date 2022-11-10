TRT'in dizisi Balkan Ninnisi ile ilgili üzen haber ortaya çıktı! İlk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Elveda Rumeli dizisi tadında ekranlarda boy gösteren dizinin final yapacağı konuşuluyor. İşte detaylar...
BALKAN NİNNİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Balkan Ninnisi 17 Kasım 2022 tarihinde 20. bölümüyle final yapacak.
BALKAN NİNNİSİ NEDEN BİTİYOR?
Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney'in oturduğu senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç'un yazdığı dizinin reyting kurbanı olduğu öğrenildi.
BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?
Üsküp'te çekilen sevilen dizi tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI
Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları arasında Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Hakan Boyav, Suzan Akbelge gibi isimler yer alıyor.
Erdal Özyağcılar/ Süleyman
Özlem Türkad/ Neriman