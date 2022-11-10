BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Üsküp'te çekilen sevilen dizi tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI

Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları arasında Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Hakan Boyav, Suzan Akbelge gibi isimler yer alıyor.

Erdal Özyağcılar/ Süleyman

Özlem Türkad/ Neriman