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    • Televizyon
    • 10.11.2022 17:30
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    • 10.11.2022 17:30
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    TRT'in dizisi Balkan Ninnisi neden final yapıyor? Balkan Ninnisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI? 10 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    Balkan Ninnisi konusu ve oyuncu kadrosu ile her hafta ilgi ile takip ediliyordu. Ancak hakkında kötü haber geldi. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin final yapacağı iddia edildi. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav'ın yer aldığı dizinin final tarihi merak konusu oldu. Peki Balkan Ninnisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI? TRT'in dizisi Balkan Ninnisi neden final yapıyor? Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte 10 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

    BALKAN NİNNİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

    TRT'in dizisi Balkan Ninnisi ile ilgili üzen haber ortaya çıktı! İlk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Elveda Rumeli dizisi tadında ekranlarda boy gösteren dizinin final yapacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

    BALKAN NİNNİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

    Balkan Ninnisi 17 Kasım 2022 tarihinde 20. bölümüyle final yapacak.

    BALKAN NİNNİSİ NEDEN BİTİYOR?

    Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı ve Evrim Yöney'in oturduğu senaryosunu Uğur Uzunok, Abdülhamid Işık, İdris Meydi, Alev Uzma, Ozan Ayaz ve Esma Koç'un yazdığı dizinin reyting kurbanı olduğu öğrenildi.

    BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

    Üsküp'te çekilen sevilen dizi tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

    BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ OYUNCULARI

    Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları arasında Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Hakan Boyav, Suzan Akbelge gibi isimler yer alıyor.

    Erdal Özyağcılar/ Süleyman

    Özlem Türkad/ Neriman

        Merih Öztürk/ Jovanka

        Emre Bey/ Ertan

        Gözde Çığacı/ Gülsüm

        Hakan Boyav/ Daniel

        Suzana Akbelge

        Deniz Gürkan/ Gülbahar

        Erman Saban/ Hayati

        Sarp Bozkurt/ Arif

        Süleyman Kara/ Mustafa

        TRT 1 10 KASIM 2022 YAYIN AKIŞI!

        05:30 Benim Adım Melek

        08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın

        09:15 Bu Toprağın Sesi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Yeşil Deniz

        15:45 Kasaba Doktoru

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Balkan Ninnisi

        23:35 Yürek Çıkmazı

        02:45 Kasaba Doktoru
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        Haberler Televizyon TRT'in dizisi Balkan Ninnisi neden final yapıyor? Balkan Ninnisi BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI? 10 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!
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