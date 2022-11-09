Osman Bey büyük oyun kurdu: Olof’a suçlarını böyle itiraf ettirdi!

Osman Bey, Olof'a "Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyenlerin yolu bitmez!" şeklinde meydan okurken Olof ise "Bitti Osman! Adalet terazin şaştı! Köyü Öktem değil ben yaktım. Aktemur'u ben vurdum! Bak! Yanında kimse yok! Şimdi de seni öldüreceğim ve Yenişehir'i yakacağım!" sözleriyle suçlarını itiraf etti.