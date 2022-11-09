Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey’in emriyle mahkeme kuruldu! Öktem Bey ve Alçiçek Hatun’un cezası kesildi

'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde Makri Mevkii'ndeki köy baskını, Kantakuzenos'un obada vurulması ve altınların çalınmasından dolayı suçlanan Öktem Bey ve aynı zamanda Aktemur'un yaralanmasından sorumlu tutulan Öktem Bey'in kızı Alçiçek Hatun'u yargılamak için Osman Bey'in talimatıyla bir mahkeme kuruldu.

Öktem Bey ve kızı Alçiçek'e kurulan oyunun planlayıcısı olan Olof da Öktem Bey ve kızının yargılanacağı mahkemeye şahit olarak katıldı. Osman Bey'in ilk kadısı Dursun Fakı, gördüğü davayı "Sırtımı töremin örfi kanunlarına yaslar, Kur'an-ı Kerim'in şer'i kanunlarıyla yol bulur ve dahi hükmederim! Mahkememiz ki bitaraftır! Dinine, soyuna bakmadan, adaleti sağlamakla vazifelidir!" diyerek açtı.