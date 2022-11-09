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    • Televizyon
    • 10.11.2022 00:50
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    • 10.11.2022 01:02
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    ATV’den bir bomba dizi daha! Ateş Kuşları ilk tanıtım yayınlandı: “Ali, bu bebek bizim olsun mu?”

    "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla birinciliği elden bırakmayan atv’den bomba bir yapım daha geliyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları, yakında atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Diziden detaylar yavaş yavaş belli olmaya başlarken yayınlanan ilk tanıtım heyecanı arttırdı. Ateş Kuşları ilk tanıtıma “Ali, bu bebek bizim olsun mu?” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları ilk tanıtım...

    Ateş Kuşları ilk tanıtım yayınlandı

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

    Bozdağ Film'in atv için çektiği yeni dizi "Ateş Kuşları"nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Reyting rekoru kıran projelerin iki güçlü kalemi Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdoğan'ın yazdığı dizi dramatik hikâyesiyle seyirciyi sarsacak.

    Dizide İlayda Alişan, Efekan Can, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın rol alacak.

    "İNSANLARI AĞLATACAĞIMIZ BİR PROJE"
    İlayda Alişan, verdiği bir röportajda diziyle ilgili "Dram bir dizi. İnsanları ağlatacağımız bir proje olacak" demişti.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları yakında atv'de.

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    Haberler Televizyon ATV’den bir bomba dizi daha! Ateş Kuşları ilk tanıtım yayınlandı: “Ali, bu bebek bizim olsun mu?”
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