ATV’den bir bomba dizi daha! Ateş Kuşları ilk tanıtım yayınlandı: “Ali, bu bebek bizim olsun mu?”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Bozdağ Film'in atv için çektiği yeni dizi "Ateş Kuşları"nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Reyting rekoru kıran projelerin iki güçlü kalemi Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdoğan'ın yazdığı dizi dramatik hikâyesiyle seyirciyi sarsacak.

Dizide İlayda Alişan, Efekan Can, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın rol alacak.

"İNSANLARI AĞLATACAĞIMIZ BİR PROJE"

İlayda Alişan, verdiği bir röportajda diziyle ilgili "Dram bir dizi. İnsanları ağlatacağımız bir proje olacak" demişti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları yakında atv'de.