Kuruluş Osman 104. bölüm fragmanı yayınlandı: “Osman Bey yoksa oğlu buradadır”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 104. bölüm fragmanı yayınlandı.
OSMAN BEY, OLOF'A SUÇLARINI BÖYLE İTİRAF ETTİRDİ!
'Kuruluş Osman'ın 103. Bölümünde Osman Bey; kendisine, oğullarına ve iç savaş çıkarmak için Öktem Bey'e kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarmak amacıyla büyük bir oyun kurdu.
Konstantiniyye'ye götürülen altınların baskınla ele geçirilmesi üzerine Osman Bey ve Alpleri Olof'la beraber ormanda iz sürerken Osman Bey, Olof'un kendisine tuzak kuracağını bildiği için önceden tedbir aldı. Osman Bey; Turgut Bey, Orhan Bey ve Bala Hatun'u alplarla birlikte ormana yerleştirmişti.
Osman Bey, "Demek bizi tuzağa çekersin ama tuzağı bilende av sen olursun!" sözleriyle Olof'un kurduğu tuzağın farkında olduğunu söyledi. Olof ise "Zekâna hayran kaldım. Evet, sana tuzak kurmuştum ama şimdi yolun sonu Osman!" diyerek tuzak kurduğunu itiraf etti.