Yalı Çapkını 8. bölümde neler yaşanacak? Yalı çapkını yeni fragman izle! Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı bomba gibi geldi





YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ



Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş buldu. Ferit ise bu duruma çok sinirlendi ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif etti.