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    • 10.11.2022 10:58
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    • 10.11.2022 10:58
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    Yalı Çapkını 8. bölümde neler yaşanacak? Yalı çapkını yeni fragman izle! Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı bomba gibi geldi

    Her hafta sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran dizi, 11 Kasım Cuma günü 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 8. bölümde neler yaşanacak? Yalı çapkını yeni fragman izle!

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragman yayınlandı mı?

    Büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı hakkında aramalar hız kazandı. Yeni bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Peki, Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 8. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!

    Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağına dair sinyaller veren fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar merak uyandırdı.

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    Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.



        YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

        Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş buldu. Ferit ise bu duruma çok sinirlendi ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif etti.



        Fuat ise Suna'yla çalışmaya devam etti. Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden oldu. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlandı.
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