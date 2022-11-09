Ben Bu Cihana Sığmazam 8. yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD ATV İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm İZLE

ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 8. bölümüyle ekranlara gelecek .Diziyi canlı bir şekilde izlemek isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Ben Bu Cihana Sığmzam 8. bölüm CANLI izlemek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM KONUSU
Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.
Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler. Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler. Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar.