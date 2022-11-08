Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda (platformda)? Şahmeran dizisi konusu ne, nerede çekildi?

NETFLİX ŞAHMERAN DİZİ KONUSU NEDİR?

400 yaşındaki aslında yılan olan bir grup üniversitelinin hikayesinin anlatılacağı dizide, yılan oldukları belli olmasın diye gözlerini lensle kapatan karakterlerin hikayelerine yer verilecek. Zira, Şahmeran'ın kelime anlamı, başı insan gövdesi yılan şeklinde efsanevi bir yaratıktır.