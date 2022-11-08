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    • Televizyon
    • 08.11.2022 14:49
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    • 08.11.2022 14:49
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    Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda (platformda)? Şahmeran dizisi konusu ne, nerede çekildi?

    Şahmeran dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çekimleri 2021 Eylül ayında başlayan Şahmeran dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Şahmeran dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alıyor. Peki, Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda (platformda)? Şahmeran dizisi konusu ne, nerede çekildi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak?

    Netflix'in yeni dizisi Şahmeran hakkında araştırmalar yapılıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin yayın tarihi merak edildi. Peki, Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda (platformda)? Şahmeran dizisi konusu ne, nerede çekildi?

    ŞAHMERAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Şahmeran dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak dizinin ilk fragmanı Netflix etkinliğinde gösterildi.

    ŞAHMERAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

    Netflix'in Türk yapımı dizileri arasında yer alacak Şahmeran dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alıyor. Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.

        ŞAHMERAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Şahmeran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

        NETFLİX ŞAHMERAN DİZİ KONUSU NEDİR?

        400 yaşındaki aslında yılan olan bir grup üniversitelinin hikayesinin anlatılacağı dizide, yılan oldukları belli olmasın diye gözlerini lensle kapatan karakterlerin hikayelerine yer verilecek. Zira, Şahmeran'ın kelime anlamı, başı insan gövdesi yılan şeklinde efsanevi bir yaratıktır.
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        Haberler Televizyon Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda (platformda)? Şahmeran dizisi konusu ne, nerede çekildi?
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