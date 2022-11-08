Netflix'in yeni dizisi Şahmeran hakkında araştırmalar yapılıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin yayın tarihi merak edildi. Peki, Şahmeran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda (platformda)? Şahmeran dizisi konusu ne, nerede çekildi?
ŞAHMERAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Şahmeran dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak dizinin ilk fragmanı Netflix etkinliğinde gösterildi.
ŞAHMERAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Netflix'in Türk yapımı dizileri arasında yer alacak Şahmeran dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alıyor. Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.