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    • Televizyon
    • 09.11.2022 09:23
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    • 09.11.2022 09:24
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    Eski eşi Kıvılcım'ı Ömer'le basıyor! Ortalık karıştı... Kızılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanı geldi!

    Kızılcık Şerbeti isimli dizi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 3. bölüm 2. fragmanının yayınanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Kzıılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanında olacaklar ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kızılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanı geldi!

    Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk ekrana geldiği andan itibaren oldukça izlenen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Fragman'da işler iyice karışıyor. Yarın itibariyle yayınlanacak yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İşte Kzıılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanında olacaklar ve tüm merak edilenler...

    KIZILCIK ŞERBETİ 3. BÖLÜM 2 FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

    Fragmanda Fatih ve Doğa arasında gerilim artarken nihayet düğün günü geliyor.

    Düğün hazırlıklarında da çeşitili olaylarla karşılaşan ailelerin çilesi düğün günü de sona ermiyor.

        Kıvılcım Ömer ile düğünde küçük bir kaçamak yaparken eski elşi ikiliyi basıyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 2. Bölümünde; Doğa'nın muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, kızı için bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalsa da iki aile arasında anlaşmazlık yaşanmaya devam etti. Kıvılcım'ın kardeşi Alev'in gelmesi aile için dengeleri etkiledi. Aniden şiddetli sancıyla fenalaşan Doğa herkesi korkuturken, Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu onu büyük bir karar almaya mecbur bıraktı. Fatih, bebek doğana kadar Doğa'nın okulu dondurmasını istedi. Pembe iki ailenin kaynaşması için bir akşam yemeği organize etti.

            KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

            Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

            KİZİLCİK SERBETİ KONUSU NEDİR?

            İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
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            Haberler Televizyon Eski eşi Kıvılcım'ı Ömer'le basıyor! Ortalık karıştı... Kızılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanı geldi!
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