Eski eşi Kıvılcım'ı Ömer'le basıyor! Ortalık karıştı... Kızılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanı geldi!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 2. Bölümünde; Doğa'nın muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, kızı için bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalsa da iki aile arasında anlaşmazlık yaşanmaya devam etti. Kıvılcım'ın kardeşi Alev'in gelmesi aile için dengeleri etkiledi. Aniden şiddetli sancıyla fenalaşan Doğa herkesi korkuturken, Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu onu büyük bir karar almaya mecbur bıraktı. Fatih, bebek doğana kadar Doğa'nın okulu dondurmasını istedi. Pembe iki ailenin kaynaşması için bir akşam yemeği organize etti.