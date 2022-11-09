Eski eşi Kıvılcım'ı Ömer'le basıyor! Ortalık karıştı... Kızılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanı geldi!

Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk ekrana geldiği andan itibaren oldukça izlenen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Fragman'da işler iyice karışıyor. Yarın itibariyle yayınlanacak yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İşte Kzıılcık Şerbeti 3. bölüm 2. fragmanında olacaklar ve tüm merak edilenler...
KIZILCIK ŞERBETİ 3. BÖLÜM 2 FRAGMANINDA NELER OLUYOR?
Fragmanda Fatih ve Doğa arasında gerilim artarken nihayet düğün günü geliyor.
Düğün hazırlıklarında da çeşitili olaylarla karşılaşan ailelerin çilesi düğün günü de sona ermiyor.