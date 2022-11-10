Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hicran dizisi nerede çekiliyor? Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler?

HİCRAN DİZİSİ KONUSU NE OYUNCULARI KİMLER?

Konusu;

Aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre'yle, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran'ın aşkı…

Hicran, kendi kızı olduğunu bilmeden bakıcılık yapmak için geldiği konakta hem yıllar önce kaybettiği kızını bulacak. Hem de aşkı tadacaktır. Üvey annesi Keriman ve Emre'nin kayınvalidesi Aliye'nin oynadığı oyunlar sonucu ayrı düşen anne-kız, Hicran ve Melek kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler.

Bugüne kadar aşkı hiç tatmamış, halası Nurten'in baskılarıyla Maral'la evlenmiş olan Emre'yi hayata bağlayan tek şey kızı sandığı Melek'tir. Annesi bildiği Maral'ın ölümüne şahit olan Melek, yaşadığı travma sonucu sessizliğe gömülmüştür. Emre'nin tek isteği Melek'in baba deyişini tekrar duyabilmektir. Hicran'ın konağa gelişiyle herkesin hayatı değişir. Melek gömüldüğü sessizlikten çıkarken, Emre de yüreğinin derinlerinden gelen sese kulak verecek, Hicran'a aşık olacaktır.