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    • Televizyon
    • 10.11.2022 16:24
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    • 10.11.2022 16:24
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    Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hicran dizisi nerede çekiliyor? Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler?

    Günlük dizilere bir yenisi daha eklendi. Hicran bundan böyle hafta içleri Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi gören dizi hakkında izleyiciler araştırmalara koyuldu. Peki Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hicran dizisi nerede çekiliyor, gerçek mi, uyarlama mı? Hangi günler yayınlanıyor? İşte yanıtları...

    HİCRAN DİZİSİ KONUSU NE OYUNCULARI KİMLER?

    Gündüz kuşağı yapımları arasına Hicran dizisi de katıldı. Yönetmenliğini Gürsel Ateş'in yaptığı dizinin senaryosunu ise Gayb senaryo ekibi kaleme alıyor. 7 Kasım 2022 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hangi günler yayınlanıyor?

    HİCRAN DİZİS HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

    Hicran dizisi hafta içi her gün saat 17:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

    HİCRAN DİZİSİ KONUSU NE OYUNCULARI KİMLER?

    Konusu;

    Aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre'yle, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran'ın aşkı…

    Hicran, kendi kızı olduğunu bilmeden bakıcılık yapmak için geldiği konakta hem yıllar önce kaybettiği kızını bulacak. Hem de aşkı tadacaktır. Üvey annesi Keriman ve Emre'nin kayınvalidesi Aliye'nin oynadığı oyunlar sonucu ayrı düşen anne-kız, Hicran ve Melek kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler.

    Bugüne kadar aşkı hiç tatmamış, halası Nurten'in baskılarıyla Maral'la evlenmiş olan Emre'yi hayata bağlayan tek şey kızı sandığı Melek'tir. Annesi bildiği Maral'ın ölümüne şahit olan Melek, yaşadığı travma sonucu sessizliğe gömülmüştür. Emre'nin tek isteği Melek'in baba deyişini tekrar duyabilmektir. Hicran'ın konağa gelişiyle herkesin hayatı değişir. Melek gömüldüğü sessizlikten çıkarken, Emre de yüreğinin derinlerinden gelen sese kulak verecek, Hicran'a aşık olacaktır.

        Kader, Emre ve Hicran ikilisini bir araya getirirken kötüler de boş durmayacaktır elbet. Melek'in anneannesi Aliye ve Emre'ye saplantılı aşık olan, nişanlısı Yeliz, Emre ve Hicran aşkının en büyük düşmanı olacaktır. Aliye, sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Hicran'dan kurtulmanın yollarını ararken, Emre'yi kaybetmemek için her şeyi göze alan Yeliz de Hicran'dan kurtulmak için kötücül planlar yapmaya başlayacaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Emre ve Hicran'ın bir araya gelmelerine engel olamayacaklardır… Bu savaşın tek kazananı aşk olacaktır…

        Oyuncu kadrosu;

        ELÇİN ZEHRA İREM
        HİCRAN KAYALAR

        BERK BAKİOĞLU
        EMRE AKSOY

        NİSA SOFİYA AKSONGUR
        MELEK AKSOY

        YAĞMUR ÇOKGENÇ
        YELİZ ALTINSOY

        MELDA ARATALİYE SARICA

        ÖZLEM SÜREK
        NURTEN AKSOY

        YAŞAR ÜZER
        SÜLEYMAN AKDEMİR

        HİLAL TÜFEK
        ZEHRA ALACALI
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        Haberler Televizyon Kanal D'nin yeni dizisi Hicran ne zaman, saat kaçta? Hicran dizisi nerede çekiliyor? Hicran dizisi konusu ne oyuncuları kimler?
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