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    • Televizyon
    • 06.11.2022 18:03
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    • 06.11.2022 18:03
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    Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ekranlara geri dönüyor! 'Hayırlı olsun' Pılısını pırtısını toplayıp gitmişti! Tuzla buz edecek karar!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 54. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle bulışacak. Çağlar Ertuğrul'un uğurlandığı fenomen diziye Murat Yıldırım katılmıştı. Toplamda 5 oyuncu kaybının yaşandığı diziye yeni oyuncuların dahil edilmesi aksiyonu iyice arttırdı. İzleyiciler dizide yeni bir ayrılık daha yaşanıp yaşanmayacağını merak ederken Çağlar Ertuğrul’un yeni dizisi ortaya çıktı. Öte yandan Zehra'nın başına gelenler herkesi üzdü. İşte detaylar...

    TEŞKİLAT DİZİSİ 53. BÖLÜMDE HEYECAN ZİRVE YAPTI, ZEHRA VURULDU!

    Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ekranlara geri dönüyor! 'Hayırlı olsun' Pılısını pırtısını toplayıp gitmişti! Tuzla buz edecek karar! TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta yer yerinden oynayacak gelişmeler yaşanıyor. Serdar'ı kaybeden Zehra'nın iyileşme süreci izleyiciyi duygulandırırken, diziden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi ortaya çıktı. Öte yandan Murat Yıldırım dizide başarılı performansıyla göz dolduruyor. İşte merak edilenler...

    TEŞKİLAT'TA 5 KAN KAYBI!

    Teşkilat 54. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak. Serdar rolüyle adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un vedası geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

    Hakan Boyav, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu ve Nihat Altınkaya'nın ardından son olarak ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul da gitti. Peki yeni dizisi hangisi?

    Çekimleri Adana ile Mersin bölgelerinde yapılan Magarsus dizisine Ertuğrul dahil oldu.

    ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN YENİ PROJESİ ORTAYA ÇIKTI!

    Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul'un anlaşma sağladığı Magarsus dizisi BluTV'de yayın hayatına başlayacak. Çağlar Ertuğrul'un yanı sıra Berkay Ateş, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolünde olduğu Magarsus dizisine usta oyuncu Ercan Kesal da katılıyor. Yunus Ozaman Korkut'un yönetmenliğini yaptığı Magarsus ekibi bir araya geldi.

    Çukurova'da bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesi gözler önüne serilecek.

        TEŞKİLAT DİZİSİ 53. BÖLÜMDE HEYECAN ZİRVE YAPTI, ZEHRA VURULDU!

        Teşkilat'ın elli üçüncü bölümünde neler oldu? Düzenlenen saldırıda Halit Başkan son anda kurtulurken başkonsolos vuruldu. Francis, Zehra'nın gözünü korkutmak için Yağmur'u kullanmak isteyince Zehra'dan cevabını aldı. Ömer kimseye fark ettirmeden dinleme cihazındaki kayıtları almayı başardı.

        Başkonsolosa suikast düzenleyen ekip Bedro tarafından öldürülmeye kalkınca Hartley'den hesap sormak için harekete geçti. Bedro adamları ortadan kaldırmayı başaramayınca, saldırganlar Hartley'ye ders vermek için Celine'i kaçırdı. Bu sırada Celine'nin yanında olan Ömer de adamlar tarafından alındı.

        Ömer'in kurtarılmasıyla ilgili operasyonun başına Zehra getirildi. Helen de kardeşini kurtarmak için adamlarla görüşmeye gitti. Zehra düzenlediği operasyonla Helen'i ele geçirdi ve sorguya aldı. Helen direnmeye çalışsa da Zehra onu konuşturmayı başardı. Helen'in Türk istihbaratı tarafından alındığını duyan Hartley ortalığı ayağa kaldırdı.

        Teröristlerin buluşma noktasını öğrenen Zehra, Helen'den alınan adrese doğru yola çıktı.

        Hartley ise terör örgütü ile olan bağlantısının ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Francis'e herkesi ortadan kaldırmasını emretti.

        Diğer yanda Ömer, kendisini alıkoyan teröristleri etkisiz hale getirerek Celine'in kurtulmasını sağladı. Efkar ve Korkut, Necip'in peşine düştüklerinde Ömer'in tehlikede olduğunu gördüler. Efkar uzaktan sıktığı kurşunla Necip'in adamını ortadan kaldırırken Ömer'in de hayatını kurtardı. Zehra ise başkonsolosa suikast düzenleyen teröristi karargaha götürmek üzere yola çıkarken Francis tarafından vuruldu.
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        Haberler Televizyon Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ekranlara geri dönüyor! 'Hayırlı olsun' Pılısını pırtısını toplayıp gitmişti! Tuzla buz edecek karar!
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