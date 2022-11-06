Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ekranlara geri dönüyor! 'Hayırlı olsun' Pılısını pırtısını toplayıp gitmişti! Tuzla buz edecek karar! TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ta yer yerinden oynayacak gelişmeler yaşanıyor. Serdar'ı kaybeden Zehra'nın iyileşme süreci izleyiciyi duygulandırırken, diziden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi ortaya çıktı. Öte yandan Murat Yıldırım dizide başarılı performansıyla göz dolduruyor. İşte merak edilenler...
TEŞKİLAT'TA 5 KAN KAYBI!
Teşkilat 54. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak. Serdar rolüyle adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un vedası geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
Hakan Boyav, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu ve Nihat Altınkaya'nın ardından son olarak ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul da gitti. Peki yeni dizisi hangisi?
Çekimleri Adana ile Mersin bölgelerinde yapılan Magarsus dizisine Ertuğrul dahil oldu.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN YENİ PROJESİ ORTAYA ÇIKTI!
Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul'un anlaşma sağladığı Magarsus dizisi BluTV'de yayın hayatına başlayacak. Çağlar Ertuğrul'un yanı sıra Berkay Ateş, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolünde olduğu Magarsus dizisine usta oyuncu Ercan Kesal da katılıyor. Yunus Ozaman Korkut'un yönetmenliğini yaptığı Magarsus ekibi bir araya geldi.
Çukurova'da bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesi gözler önüne serilecek.