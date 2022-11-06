Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ekranlara geri dönüyor! 'Hayırlı olsun' Pılısını pırtısını toplayıp gitmişti! Tuzla buz edecek karar!

TEŞKİLAT DİZİSİ 53. BÖLÜMDE HEYECAN ZİRVE YAPTI, ZEHRA VURULDU!

Teşkilat'ın elli üçüncü bölümünde neler oldu? Düzenlenen saldırıda Halit Başkan son anda kurtulurken başkonsolos vuruldu. Francis, Zehra'nın gözünü korkutmak için Yağmur'u kullanmak isteyince Zehra'dan cevabını aldı. Ömer kimseye fark ettirmeden dinleme cihazındaki kayıtları almayı başardı.

Başkonsolosa suikast düzenleyen ekip Bedro tarafından öldürülmeye kalkınca Hartley'den hesap sormak için harekete geçti. Bedro adamları ortadan kaldırmayı başaramayınca, saldırganlar Hartley'ye ders vermek için Celine'i kaçırdı. Bu sırada Celine'nin yanında olan Ömer de adamlar tarafından alındı.

Ömer'in kurtarılmasıyla ilgili operasyonun başına Zehra getirildi. Helen de kardeşini kurtarmak için adamlarla görüşmeye gitti. Zehra düzenlediği operasyonla Helen'i ele geçirdi ve sorguya aldı. Helen direnmeye çalışsa da Zehra onu konuşturmayı başardı. Helen'in Türk istihbaratı tarafından alındığını duyan Hartley ortalığı ayağa kaldırdı.