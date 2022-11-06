Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler nerede çekiliyor? Gerçek hikaye mi uyarlama mı merak ediyordu!

Bu sezon birbirinden iddialı diziler yayınlanıyor. Yalı Çapkını, Aldatmak, Yürek Çıkmazı ve Kızılcık Şerbeti bunlardan sadece bir kaçı. Bu dizilere bu akşam bir yenisi daha ekleniyor. Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Peki Güzel Günler dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor? Gerçek hikaye mi uyarlama mı merak ediyordu! İşte detaylar...
SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ GÜZEL GÜNLER KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?
Güzel Günler dizisinin konusu şöyle:
Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.
Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.
Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.
Oyuncuları ve karakterleri ise şöyle:
BİNNUR KAYA (KIYMET)
ECEM ERKEK (FÜSUN)
LEYLA TANLAR (SELMA)
ZEYNEP ÇAMCI (ALTAN)
OLGUN TOKER (ATAKAN)