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    • Televizyon
    • 06.11.2022 17:32
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    • 06.11.2022 17:32
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    Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler nerede çekiliyor? Gerçek hikaye mi uyarlama mı merak ediyordu!

    Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in başrolünde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker yer alıyor. Yepyeni bir aile komedi dizisi Güzel Günler bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. İzleyiciler dizinin konusunu, oyuncuları ve karakterlerini merak ediyor. Peki Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler nerede çekiliyor? Güzel Günler dizisi gerçek hikaye mi uyarlama mı? İşte yanıtları...

    SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ GÜZEL GÜNLER KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

    Bu sezon birbirinden iddialı diziler yayınlanıyor. Yalı Çapkını, Aldatmak, Yürek Çıkmazı ve Kızılcık Şerbeti bunlardan sadece bir kaçı. Bu dizilere bu akşam bir yenisi daha ekleniyor. Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Peki Güzel Günler dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor? Gerçek hikaye mi uyarlama mı merak ediyordu! İşte detaylar...

    SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ GÜZEL GÜNLER KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

    Güzel Günler dizisinin konusu şöyle:

    Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

    Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

    Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.

    Oyuncuları ve karakterleri ise şöyle:

    BİNNUR KAYA (KIYMET)

    ECEM ERKEK (FÜSUN)

    LEYLA TANLAR (SELMA)

    ZEYNEP ÇAMCI (ALTAN)

    OLGUN TOKER (ATAKAN)

        BURAK DAKAK (MİHRAN)

        OYA İLOĞULLARI (ALYA)

        ORKUNCAN İZAN (FEYYAZ)

        DUYGU KÖSE (LEYLİM)

        YILDIRAY ŞAHİNLER (HAKİM)

        SERAY GÖZLER (SALİHA)

        DORA DALGIÇ (AYŞİM)

        GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise Van'da geçiyor. Dizi genel olarak Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verecektir. Bu bakımdan dizinin Van ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekileceği düşünülüyor.

        GÜZEL GÜNLER GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

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        Haberler Televizyon Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler nerede çekiliyor? Gerçek hikaye mi uyarlama mı merak ediyordu!
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