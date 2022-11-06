Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler nerede çekiliyor? Gerçek hikaye mi uyarlama mı merak ediyordu!

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.

Oyuncuları ve karakterleri ise şöyle:

BİNNUR KAYA (KIYMET)

ECEM ERKEK (FÜSUN)

LEYLA TANLAR (SELMA)

ZEYNEP ÇAMCI (ALTAN)

OLGUN TOKER (ATAKAN)