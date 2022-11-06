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    • Televizyon
    • 06.11.2022 18:15
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    • 06.11.2022 18:36
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    Ömer’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 67. bölüm fragmanı yayınlandı: "Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, dün akşam 66. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı. Kardeşlerim 67. bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkarırken Ömer’in "Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim" şeklindeki sözleri yürek yaktı. İşte Kardeşlerim 67. bölüm fragmanı...

    Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 67. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkarırken Ömer'in "Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim" şeklindeki sözleri yürek yaktı.

    YETİMHANEYE GİDEN EMEL İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!
    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    66. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ahmet, Sarp'ın şikayetini geri almasını sağlar. Ömer bu şekilde karakoldan çıkar.

    Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler. Akif Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir. Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar. Kompozisyon yarışmasını kazanan İtalya'ya gidecektir. Asiye yazar ancak kardeşlerinin ona ihtiyacı olduğu için vermekten vazgeçer onun yazdığını kütüphanede bulan Aybike onu kendi yazmış gibi verir. Fakat gerçek ortaya çıkar. İkilin arası açılır.

    Şengül'ün muhtar seçilmesi için toplu sünnete destek veren Arif kulübü düğün salonuna çevirir. Ahmet'e de mekanın ilaçlanacağını söyler.

        Asiye ile iş yerine giden Emel yanlışlıkla kıyafetlerin üzerine meyve suyu döker ve ablasının kovulmasına neden olur.

        Etli pilav yiyen tüm davetliler tek tek bayılıp kendinden geçer. Şengül ve Tolga'da onlardan biridir.

        Emel ise kardeşlerine daha fazla yük olmamak için yetimhaneye gider ve onu almalarını ister.
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