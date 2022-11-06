Ömer’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 67. bölüm fragmanı yayınlandı: "Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim"

Şengül ile Gönül'ün rekabeti bir üst seviyeye taşınır. Mahalle muhtar seçimine katılırlar. İkisi de aday olur ve kıyasıya rekabete girerler. Akif Şengül'e kampanyasında destek olur. Kazanması için tutamayacağı sözler verdirir. Okulda ise İtalya'ya burslu gitmek için bir fırsat çıkar. Kompozisyon yarışmasını kazanan İtalya'ya gidecektir. Asiye yazar ancak kardeşlerinin ona ihtiyacı olduğu için vermekten vazgeçer onun yazdığını kütüphanede bulan Aybike onu kendi yazmış gibi verir. Fakat gerçek ortaya çıkar. İkilin arası açılır.

Şengül'ün muhtar seçilmesi için toplu sünnete destek veren Arif kulübü düğün salonuna çevirir. Ahmet'e de mekanın ilaçlanacağını söyler.