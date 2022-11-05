Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.11.2022 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2022 12:55
    ABONE OL

    Esra Erol canlı yayında biten 18 yıllık hasret! Hayat hiç görmediği ağabeyine kavuştu gözyaşları sel oldu! Annesi ve babası ise...

    Atv ekranlarının fenomen programı Esra Erol'da'nın 4 Kasım günü yayınlanan bölümüne, tüm Türkiye'yi hikayesiyle ağlatan Hayat'ın kardeşlerin kavuştuğu anlar damgasını vurdu... Doğar doğmaz ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakıldı. 4 günlükken ise evlalık olarak verildi. Ailesinin 9 yaşında kendisine evlatlık olduğunu açıklamasının ardından biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Esra Erol, Hayat'ın hem annesini, hem de babasını buldu. Ancak Hayat'ı bir sürpriz bekliyordu. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

    Esra Erol canlı yayında biten 18 yıllık hasret

    Esra Erol canlı yayında biten 18 yıllık hasret! Hayat hiç görmediği ağabeyine kavuştu gözyaşları sel oldu! Annesi ve babası ise... Hayat hikayesiyle tüm Türkiye'yi ağlatan 18 yaşındaki Hayat Bayram olayında mutlu son... Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti. Hayat Bayram'ın yardım çağrısı yankı buldu. Esra Erol, Hayat Bayram'ı aradığı biyolojik ailesiyle kavuşturdu. Canlı yayında ise duygusal anlar yaşandı. İşte detaylar...

    Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram'ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

    Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

        Esra Erol kısa süre içerisinde biyolojik anne ve babasını buldu.

        Dün yayınlanan programda canlı yayına bağlanan anne Hülya Demir, kızı için yayına geleceğini söyledi fakat stüdyoda bulunan anne, canlı yayına katılmadı.

        Hayat Bayram'ın babası İzzet Çember ise canlı yayına bağlanarak bir kızı olduğunu programda yeni öğrendiğini ve annesi Hülya Demir ile hala beraber olduklarını ifade etti.

            Biyolojik ailesinin bir türlü yanına gelmek istemediğine anlam veremeyen Hayat, babasının sen gel demesi üzerine " sizleri hiç tanımıyorum ve Esra Erol'un programında kendimi güvende hissediyorum" diyerek canlı yayına katılmalarını istedi.

            Ama Esra Erol gözü yaşlı genç kadının son dakika verdiği haberle yüzünü güldürdü.

            Kendisi gibi evlatlık verilen ağabeyi Alper'i Esra Erol buldu ve büyük kavuşmada gözyaşları sel oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Açılışını Erdoğan yapacak! Gaziray hizmete giriyor
            Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayında biten 18 yıllık hasret! Hayat hiç görmediği ağabeyine kavuştu gözyaşları sel oldu! Annesi ve babası ise...
                SON DAKİKA