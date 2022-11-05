Esra Erol canlı yayında biten 18 yıllık hasret! Hayat hiç görmediği ağabeyine kavuştu gözyaşları sel oldu! Annesi ve babası ise... Hayat hikayesiyle tüm Türkiye'yi ağlatan 18 yaşındaki Hayat Bayram olayında mutlu son... Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti. Hayat Bayram'ın yardım çağrısı yankı buldu. Esra Erol, Hayat Bayram'ı aradığı biyolojik ailesiyle kavuşturdu. Canlı yayında ise duygusal anlar yaşandı. İşte detaylar...