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    • Televizyon
    • 05.11.2022 00:33
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    • 05.11.2022 00:33
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    Yalnız Kurt 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Türkiye’yi savaşa sürüklemek istiyorlar”

    Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt, 24’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı. Yalnız Kurt 25. bölüm fragmanına Altay’ın “Türkiye’yi savaşa sürüklemek istiyorlar” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 25. bölüm fragmanı...

    “Türkiye’yi savaşa sürüklemek istiyorlar”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Altay'ın "Türkiye'yi savaşa sürüklemek istiyorlar" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır.

    Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır. Tim öncelikle yaralı Müstakim ile ilgilenir ardından ilk hedef kalan füzeleri bulmaktır.

    Golyat'a bağlı İstanbul Konsülü Türkiye ile Yunanistan arasından büyük bir savaş çıkarmayı planlarken, kendi içinde de büyük bir karmaşa yaşamaktadır.

        Raşit'in Abraham Müller'den kalan paraları ele geçirmeye çalışması, Halit'in başına buyruk davranışları Harun Karacabey'i bir yol ayrımına getirmiştir.

        Altay füzelerin yerine artık ulaşamayacaklarını düşünmektedir. Bu noktada devreye Viking girer. Sınır ötesi operasyonda yakaladığı Profesör lakaplı terörist üzerinden füze eğitimi alan kişilere ulaşılacak ve füzelerin takibi bu sayede yapılacaktır.

        Altay bir plan yapar ve Haruncan ile Profesör'ü bir araya getirir. Böylelikle görevi kime verdiğini öğrenecektir. Ama işler beklediği gibi gitmeyecektir!
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