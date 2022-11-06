Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesi gerçek hayatta bakın kimmiş!

GERÇEK BİR HİKAYE!

Dizi hakkında açıklama yapan Budayıcıoğlu '' Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.' diyerek 'Yalı Çapkını gerçek bir hikaye mi?' sorusundaki merakları giderdi.