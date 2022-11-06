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    • Magazin
    • 06.11.2022 14:36
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    • 06.11.2022 14:36
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    Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesi gerçek hayatta bakın kimmiş!

    Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesinin gerçek hayattan esinlenildiği bilgisinin ardından o kişilerin kim olduğu merak konusu oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Yalı Çapkını dizisindeki o çok konuşulan yalının sahibi ortaya çıktı. Herkesin yakından tanıdığı o ünlü aile yapımcıdan gelen parayla takdir edilecek bir bağış yapıyor. İşte Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Yalı Çapkını dizisi hakkında merak edilenler...

    O ihtişamlı yalı bakın kiminmiş!

    Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Korhan ailesinin gerçek hayattan esinlenildiği bilgisinin ardından o kişilerin kim olduğu merak konusu oldu, sosyal medyada, "Yalı Çapkını kimin hikayesi?" , "Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin?" sorusunun yanıtı arandı.

    YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un rol aldığı Yalı Çapkını dziisinin çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda...

    Yalı Çapkını'ndaki o yalının kimin olduğu merak konusuydu, gerçek ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; dizide yer alan yalı, Sabancı ailesine ait. İddiaya göre; Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.

        GERÇEK BİR HİKAYE!

        Dizi hakkında açıklama yapan Budayıcıoğlu '' Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.' diyerek 'Yalı Çapkını gerçek bir hikaye mi?' sorusundaki merakları giderdi.

        Budayıcıoğlu sözlerini şöyle bitirdi: "Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşlerimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin ve Suna'nın kaderi bambaşka.''

        Yalı Çapkını'ndaki hikayenin gerçek sahipleri bilinse de etik kuralları çerçevesinde kamoyuyla paylaşılmıyor.

            KARAKTERLER (OYUNCULAR):

            Afra Saraçoğlu (Seyran)
            Ferit Korhan (Mert Ramazan Demir)
            Halis Korhan (Çetin Tekindor)
            Hattuç (Şerif Sezer)
            İfakat Korhan (Gülçin Şantırcıoğlu)
            Orhan Korhan (Emre Altuğ)
            Gülgün Korhan (Gözde Kansu)
            Abidin (Ersin Arıcı)
            Suna (Beril Pozam)
            Fuat Korhan (Doğukan Polat)

            Sultan (İrem Altuğ)
            Asuman Korhan (Öznur Serçeler)
            Şefika (Hülya Duyar)
            Kazım (Diren Polatoğulları)
            Esme (Sezin Bozacı)
            Latif (Yiğit Tuncay)

            Pelin (Buçe Buse Kahraman)
            İbrahim (Cansu Fırıncı)
            Dicle (Selen Özbayrak)
            Yusuf (Umut Gezer)
            Necip Usta (Menderes Samancılar)
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesi gerçek hayatta bakın kimmiş!
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