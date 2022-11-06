Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı Korhan ailesi gerçek hayatta bakın kimmiş!

Yalı Çapkını'ndaki ihtişamlı yalı meğer o ünlü aileninmiş! Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Korhan ailesinin gerçek hayattan esinlenildiği bilgisinin ardından o kişilerin kim olduğu merak konusu oldu, sosyal medyada, "Yalı Çapkını kimin hikayesi?" , "Yalı Çapkını'ndaki yalı kimin?" sorusunun yanıtı arandı.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un rol aldığı Yalı Çapkını dziisinin çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda...
Yalı Çapkını'ndaki o yalının kimin olduğu merak konusuydu, gerçek ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; dizide yer alan yalı, Sabancı ailesine ait. İddiaya göre; Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.