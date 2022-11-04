Netflix'te onlarca yerli proje geliyor! Sernay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy'a Kıvanç'tan Beren'e gümbür gümbür geliyorlar! İşte yakında gelecek yerli yapımlar...

TERZİ

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, gerçek bir hikâyeden uyarlanan Terzi ile Netflix'e dönüyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Terzi'nin yapımcılığını ise OGM Pictures üstleniyor. Senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleminden çıkan dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'a, Salih Bademci, Şifanur Gül ve Olgun Şimşek gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatıyor. Büyükbabasının ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.