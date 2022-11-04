Netflix'te onlarca yerli proje geliyor! Sernay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy'a Kıvanç'tan Beren'e gümbür gümbür geliyorlar! İşte yakında gelecek yerli yapımlar...

Dijital yayın platformu Netflix, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yerli yapımlarını açıkladı. İşte detaylar..
2022-2023 YENİ NETFLİX YERLİ PROJELERİ NELER?
SICAK KAFA
Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alan dizi, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki dizinin yapımcılığını ise TIMS Production üstleniyor.
Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır. Oyuncu kadrosunda Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri ve Haluk Bilginer'e yer veren Sıcak Kafa, 2 Aralık'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
ŞAHMARAN
Umur Turagay'ın yönettiği, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı merakla beklenen dizi Şahmaran, Pınar Bulut'un senaryosuyla TIMS & B Productions yapımcılığında ekrana gelecek.
Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana'da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu'nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu'nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…