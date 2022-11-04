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    • 04.11.2022 17:10
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    • 04.11.2022 17:10
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    Netflix'te onlarca yerli proje geliyor! Sernay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy'a Kıvanç'tan Beren'e gümbür gümbür geliyorlar! İşte yakında gelecek yerli yapımlar...

    Geçtiğimiz gün gala yapan Netlix'in yerli projeleri oldukça merak ediliyor. Onlarca yerli yapımın yer alacağı platform için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte yenmi yerli Netflix projeleri ve yayınlanacağı tarihler...

    takvim.com.tr
    Netflix’te onlarca yerli proje geliyor!

    Dijital yayın platformu Netflix, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yerli yapımlarını açıkladı. İşte detaylar..

    2022-2023 YENİ NETFLİX YERLİ PROJELERİ NELER?

    SICAK KAFA

    Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alan dizi, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki dizinin yapımcılığını ise TIMS Production üstleniyor.

    Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır. Oyuncu kadrosunda Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri ve Haluk Bilginer'e yer veren Sıcak Kafa, 2 Aralık'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

    ŞAHMARAN

    Umur Turagay'ın yönettiği, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı merakla beklenen dizi Şahmaran, Pınar Bulut'un senaryosuyla TIMS & B Productions yapımcılığında ekrana gelecek.

    Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana'da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu'nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu'nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

        TERZİ

        Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, gerçek bir hikâyeden uyarlanan Terzi ile Netflix'e dönüyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Terzi'nin yapımcılığını ise OGM Pictures üstleniyor. Senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleminden çıkan dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'a, Salih Bademci, Şifanur Gül ve Olgun Şimşek gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

        Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatıyor. Büyükbabasının ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

        BOĞA BOĞA

        Onur Saylak ve Hakan Günday'dan yeni bir gerilim filmi geliyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Boğa Boğa, İstanbullu bir çiftin huzur dolu yeni bir hayata başlamak üzere Ege'de bir köye yerleşmesini anlatıyor. Huzurlu bir hayata başlamayı hedefleyen bu ikilinin, köyde pek çok düşmana sahip olduğunu anlaması uzun sürmeyecektir.

        İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ

        Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği İyi Adamın 10 Günü, Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı romanlarından uyarlandı. Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği üçlemenin birinci filmi İyi Adamın 10 Günü'nün senaryosunu ise yine Mehmet Eroğlu ve Damla Serim kaleme aldı.

        Netflix yeni orijinal Türk yapımı içerikleri için ilk detayları paylaştıHayatınız boyunca kimseye zarar vermediyseniz, gerçekten iyi bir insan olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı İyi Adamın 10 Günü, bu soruya cevap ararken, Sadık karakteri üzerinden iyi bir insan olmanın anlamını sorguluyor. Üçlemenin ikinci filmi olan Kötü Adamın 10 Günü'nün ise yine 2023 yılı içinde yayınlanması planlanıyor.

            BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?

            Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?, bir anne ile kızının kaçış öyküsünü konu alıyor. Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı 1441 Productions yapımı dizide, anne karakterine yetenekli oyuncu Melisa Sözen hayat veriyor.

            Netflix yeni orijinal Türk yapımı içerikleri için ilk detayları paylaştıSürekli birilerinden kaçan ve lüks otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak lüks otellerin yerini köhne motellerin almasıyla, peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu kaçış öyküsünde anne av değil de avcı olabilir mi?

            AAHH BELİNDA

            Atıf Yılmaz'ın ünlü hikâyesi, Netflix'te ekranlara geri dönüyor… Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı ve OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Dilara karakterini Neslihan Atagül canlandırıyor. Filmde Atagül'e, yetenekli oyuncu Necip Memili ve Serkan Çayoğlu eşlik ediyor.

            Netflix yeni orijinal Türk yapımı içerikleri için ilk detayları paylaştıAynı isimli filmin modern uyarlaması olan Aaahh Belinda, yakın zamanda çıkacak bir şampuan olan "Belinda" için bir televizyon reklamında yer alan genç oyuncu Dilara'yı odak noktasına alıyor. Provalardan birinde Dilara'nın hayatı bir anda değişir ve senaryonun tüm unsurlarının gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Artık o Handan'dır ve çaresizce aksini kanıtlamaya çalışır.

            YARATILAN

            Ünlü yönetmen Çağan Irmak'tan alışılmamış bir drama, 1800'lü yıllardan tüm insanlıkla paylaşılmak için gelen bir anlatı…

            Çağan Irmak'ın yaratıcısı olduğu ve yönetmenliğini üstlendiği Yaratılan, Mary Shelley'nin "Frankenstein" romanını uyarlıyor. Başrollerinde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'i izleyeceğimiz, oyuncu kadrosunda ise Şifanur Gül ve Bülent Şakrak gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor.

            Netflix yeni orijinal Türk yapımı içerikleri için ilk detayları paylaştı1900'lü yılların başında Bursa'dan İstanbul'a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan "ölüm ve sonrasına" odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya'nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul'da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

                AYZEK İLE BİR GECE

                Ayzek ile Bir Gece, Cem Yılmaz ve Netflix'in dizi, film ve stand up gibi farklı formatlardan oluşan 6 projelik anlaşması kapsamındaki ilk film. Cmylmz Fikirsanat'ın yapımcısı olduğu, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor.

                Netflix yeni orijinal Türk yapımı içerikleri için ilk detayları paylaştıYıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve bir süre sonra bir otelin gece vardiyasında iş bulur. Ancak ilk gecesinde Ayzek'in başına neler geleceğini kim bilebilir…

                LAST CALL FOR İSTANBUL

                Heyecanla beklenen ikili Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden bir araya getiren Last Call For Istanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor.

                New York, aşk ve ikinci şanslara dair bir hikâye… New York havalimanında bavulu bir başkası ile karışan Serin'in yolu Mehmet ile kesişir. Kayıp valizin peşine düşen iki yabancı New York'ta aşk, evlilik ve sadakat üzerine bir keşfe çıkarlar.

                Netflix, heyecanla beklenecek yeni yapımlarına ek olarak, izleyicinin büyük beğenisini kazanan Rise of Empires: Ottoman (2. Sezon), Kulüp (3. Kısım), Kuş Uçuşu (2. ve 3. Sezon), Aşk Taktikleri 2 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı (2. Sezon) gibi sevilen yerel içeriklerinin yeni sezonlarıyla önümüzdeki dönemde yayınlanacağını müjdeledi.
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