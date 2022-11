Netflix'te onlarca yerli proje geliyor! Sernay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy'a Kıvanç'tan Beren'e gümbür gümbür geliyorlar! İşte yakında gelecek yerli yapımlar...

LAST CALL FOR İSTANBUL

Heyecanla beklenen ikili Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden bir araya getiren Last Call For Istanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor.

New York, aşk ve ikinci şanslara dair bir hikâye… New York havalimanında bavulu bir başkası ile karışan Serin'in yolu Mehmet ile kesişir. Kayıp valizin peşine düşen iki yabancı New York'ta aşk, evlilik ve sadakat üzerine bir keşfe çıkarlar.