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    • Televizyon
    • 04.11.2022 16:47
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    • 04.11.2022 16:47
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    Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda BİTTİ Mİ, yeni sezon ne zaman?

    Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi son olarak 8. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin ilk sezon finali 8. bölümle son buldu. İzleyiciler merakla dizinin 2. sezonu gelecek mi merak ediyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda BİTTİ Mİ, yeni sezon ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı?

    Dünyayla Benim Aramda'nın 1. sezonu sona erdi. Dizi meraklıları yayınlanan 8. bölümün ardından 2. sezonun yayınlanmasını bekliyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda BİTTİ Mİ, yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler!

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA YENİ SEZON GELECEK Mİ?

    Dünyayla Benim Aramda dizisinin 8. bölümü yayınlandı ve bu bölüm ilk sezonun final bölümü olarak izleyicisinin karşısına çıktı.

    DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON NE ZAMAN?

    Dünyayla Benim Aramda dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

        DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

        Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

        DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLER?

        Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda BİTTİ Mİ, yeni sezon ne zaman?
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