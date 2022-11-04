Dünyayla Benim Aramda'nın 1. sezonu sona erdi. Dizi meraklıları yayınlanan 8. bölümün ardından 2. sezonun yayınlanmasını bekliyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon olacak mı? Dünyayla Benim Aramda BİTTİ Mİ, yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler!
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA YENİ SEZON GELECEK Mİ?
Dünyayla Benim Aramda dizisinin 8. bölümü yayınlandı ve bu bölüm ilk sezonun final bölümü olarak izleyicisinin karşısına çıktı.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON NE ZAMAN?
Dünyayla Benim Aramda dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.