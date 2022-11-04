4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMU! Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 50 bin TL ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. Bu hafta 5 yarışmacıdan biri 50 bin TL ile evine yolculanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMUNA göre 50 bin TL ödülün sahibi...
4 KASIM 2022 YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Kasım Cuma puan durumu henüz açıklanmadı. Bu haftanın birincisi ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
1. gün yarışmacısı: Duygu Hanım
2. gün yarışmacısı: Serkan Bey
3. gün yarışmacısı: Nagihan Hanım
4. gün yarışmacısı: Hazel Hanım
5. gün yarışmacısı: Necip Bey