4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMU! Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 50 bin TL ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. Bu hafta 5 yarışmacıdan biri 50 bin TL ile evine yolculanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMUNA göre 50 bin TL ödülün sahibi...