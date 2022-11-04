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    • 04.11.2022 15:47
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    • 04.11.2022 15:47
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    4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMU! Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 50 bin TL ödülün sahibi...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta Cuma günü bir yarışmacı 50 bin TL'lik ödülü kazanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programında bu hafta Duygu, Serkan, Nagihan, Hazel, Necip yarıştı. Peki Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMU! Bu hafta 50 bin TL ödülün sahibi...

    4 Kasım 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz PUAN DURUMU!

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. Bu hafta 5 yarışmacıdan biri 50 bin TL ile evine yolculanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMUNA göre 50 bin TL ödülün sahibi...

    4 KASIM 2022 YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Kasım Cuma puan durumu henüz açıklanmadı. Bu haftanın birincisi ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

    1. gün yarışmacısı: Duygu Hanım

    2. gün yarışmacısı: Serkan Bey

    3. gün yarışmacısı: Nagihan Hanım

    4. gün yarışmacısı: Hazel Hanım

    5. gün yarışmacısı: Necip Bey
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    Haberler Televizyon 4 Kasım 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz PUAN DURUMU! Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 50 bin TL ödülün sahibi...
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