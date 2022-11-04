4 Kasım bu akşam hangi diziler var? 📺 Kanal D, TV8, TRT1, STAR TV, ATV ve SHOW TV yayın akışı || 4 KASIM 2022 TV yayın akışı

Diziseverler için haftanın her günü ekranlara farklı bir dizi geliyor. Haftanın 7 günü farklı konulardaki diziler izleyicilerine hitap ediyor.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız