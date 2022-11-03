Final sahnesinde 2 ölüm birden yaşandı! Efsane oyuncunun hikayesi bitti! Savcı Ilgaz'ın elinin kana bulandığı Yargı'da flaş ayrılık! Eren Komiser...

Pazar akşamlarının ilgi ile izlenen dizisi Yargı 6 Kasım'da yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinden fragman geldi. Bildiğiniz üzere 40. bölümde Ilgaz, kayıp olan Ceylin'i bulmuş ve yüreğimize su serpmişti.

EREN Mİ, BURAK MI?

41. bölümde Burak'tan şüphelenen Ilgaz şüphelerinin üstüne gider ve haklı çıkar. Birbirlerinin üstüne oynayan ikiliden biri kaybederken diğeri kazanacak. Tam bu sırada Ilgaz, Eren ile birlikte Burak'ı yakalamak için gider. Eren bu sırada çıkan çatışmada Burak tarafından vurulur.

En iyi dostunun gözünün önünde vurulduğunu gören Ilgaz, Burak'ın peşinden gider ve finalde hem kazanan hem de kaybeden kişi Ilgaz olur.

Dizinin son sahnesi ise sosyal medyada gündem olmayı başardı.