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    • 02.11.2022 00:33
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    • 02.11.2022 00:34
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına geçti. Milyonları ekrana kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanına “Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!” sözleri damga vurdu. İşte Oktay Kaynarca’nın başrolünü üslendiği Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı...

    “Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı yayınlandı. "Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!" sözleri ise fragmana damga vurdu.

    7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir.

    Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider.

    Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar.

        Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der.

        Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!”
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