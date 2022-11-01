Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 8. bölüm fragmanı yayınlandı. "Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi!" sözleri ise fragmana damga vurdu.
7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir.
Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider.
Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar.