İpler gerildi! Aldatmak 8. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragmana "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım" sözleri damga vurdu.
7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar.
Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.