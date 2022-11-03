İpler gerildi! Aldatmak 8. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"

7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar.