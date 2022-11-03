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    • Televizyon
    • 04.11.2022 01:52
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    • 04.11.2022 01:52
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    İpler gerildi! Aldatmak 8. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Vahide Perçin ve Ercan Kesal’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 8. bölüm fragmanı...

    Söyle o Murat’ına boşanmayacağım

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan fragmana "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım" sözleri damga vurdu.

    7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar.

    Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

        New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır.

        Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

        Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.
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        Haberler Televizyon İpler gerildi! Aldatmak 8. bölüm fragmanı yayınlandı: "Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"
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