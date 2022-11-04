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    • 04.11.2022 15:17
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    • 04.11.2022 15:17
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    4 Kasım 2022 Gelin Evi'nde HAFTA FİNALİ! 📺 4 KASIM GELİN EVİ puan durumu 🏅 | Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?

    Gelin Evi haftanın birinci ismi merak ediliyor. Hafta içi her gün farklı tarz ve dekorasyona sahip evlerini sergilen gelinler kendilerini puanlıyor. Peki, 4 Kasım 2022 Gelin Evi birincisi kim? Gelin Evi haftanın birincisi belli oldu mu? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    4 Kasım 2022 Gelin Evi’nde HAFTA FİNALİ!

    Gelin Evi'nde bir hafta daha tamamlandı. Kendi tarzını sergileyen hafta boyunca 10 çeyrek altını kazanmak için mücade etti.

    🏆4 KASIM GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Gelin Evi'nde haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 10 çeyrek altının da sahibi oldu. En yüksek puanı alan Melis, ödülün sahibi olmaya hak kazandı. Rakiplerinden 17 puan alan Melis, Aslı Hünel'in de verdiği 9 puanla en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazandı. Melis gelin 26 puanla rakiplerini geride bıraktı.

    📌GELİN EVİ HAFTANIN PUAN DURUMU

    Melis: 26

    Müşerref: 25
        Kuduz tespit edilen çocuğun son durumu
        Haberler Televizyon 4 Kasım 2022 Gelin Evi'nde HAFTA FİNALİ! 📺 4 KASIM GELİN EVİ puan durumu 🏅 | Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?
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