4 Kasım 2022 Gelin Evi'nde HAFTA FİNALİ! 📺 4 KASIM GELİN EVİ puan durumu 🏅 | Gelin Evi haftanın birincisi, ödülü kazanan kim oldu?

🏆4 KASIM GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelin Evi'nde haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 10 çeyrek altının da sahibi oldu. En yüksek puanı alan Melis, ödülün sahibi olmaya hak kazandı. Rakiplerinden 17 puan alan Melis, Aslı Hünel'in de verdiği 9 puanla en yüksek puana ulaşarak 10 çeyrek altını almaya hak kazandı. Melis gelin 26 puanla rakiplerini geride bıraktı.