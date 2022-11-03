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    • Televizyon
    • 04.11.2022 00:25
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    • 04.11.2022 00:25
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    Fırat’tan ilan-ı aşk! Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Elif ben seni seviyorum”

    Başrollerini Berk Oktay ile Seray Kaya’nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Fırat’ın “Elif ben seni seviyorum” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı...

    “Elif ben seni seviyorum”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Fırat'ın "Elif ben seni seviyorum" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fırat, Elif'e her şeyi anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Dila, Yılmaz'dan yardım ister ve kazanın görüntülerini almayı başarırlar. Sıra Fırat'ı ikna etmeye kalır. Ümran ise Elif'ten Fırat'ı uzak tutmak için Sude ile iş birliği yapar. Annesinin erkek arkadaşı ile gezmesine tepki göstermesi Dila'yı çıldırtır ve Ümran'ı tehdit eder.

    Can korkusu yaşayan Ümran, Yılmaz'a evinin kapılarını açmak zorunda kalır. Güneş'in okul taksini ödemek için eski asistanın yanında karşılama ve yer gösterme sorumlusu olarak işe giden Elif, orada Fırat ve Sude ile karşılaşır.

        Sude bu fırsatı kaçırmaz ve Elif'i aşağılamaya kalkar. Fırat ise onu şirkete dönmeye bir kez daha ikna etmek için çabalar. Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bunula yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar. Sude'yi müstakbel gelini ilan eder.

        Ama Fırat misilleme yapmakta gecikmez ve mikrofonu eline alıp Elif'e aşkını itiraf eder.

        Tüm gözler bu gelişme karşısında neye uğradığını şaşıran Elif'e dikilir. Herkes genç kadının vereceği tepkiyi bekler, özellikle de Fırat.
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        Haberler Televizyon Fırat’tan ilan-ı aşk! Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Elif ben seni seviyorum”
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