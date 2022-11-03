Fırat’tan ilan-ı aşk! Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Elif ben seni seviyorum”

Sude bu fırsatı kaçırmaz ve Elif'i aşağılamaya kalkar. Fırat ise onu şirkete dönmeye bir kez daha ikna etmek için çabalar. Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bunula yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar. Sude'yi müstakbel gelini ilan eder.