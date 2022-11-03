Fırat’tan ilan-ı aşk! Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Elif ben seni seviyorum”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Fırat'ın "Elif ben seni seviyorum" şeklindeki sözleri damga vurdu.
9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fırat, Elif'e her şeyi anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Dila, Yılmaz'dan yardım ister ve kazanın görüntülerini almayı başarırlar. Sıra Fırat'ı ikna etmeye kalır. Ümran ise Elif'ten Fırat'ı uzak tutmak için Sude ile iş birliği yapar. Annesinin erkek arkadaşı ile gezmesine tepki göstermesi Dila'yı çıldırtır ve Ümran'ı tehdit eder.
Can korkusu yaşayan Ümran, Yılmaz'a evinin kapılarını açmak zorunda kalır. Güneş'in okul taksini ödemek için eski asistanın yanında karşılama ve yer gösterme sorumlusu olarak işe giden Elif, orada Fırat ve Sude ile karşılaşır.