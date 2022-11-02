Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.11.2022 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 09:26
    ABONE OL

    Meğer rolü reddeden isim... Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar bilmecesi 19 yıl sonra çözüldü!

    En çok akıllarda kalan ve hala eski bölümleri defalarca izlenen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, seneler sonra bile adından söz ettiriyor. Diziyle alakalı öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyanlar şoke oldu...

    takvim.com.tr
    Meğer rolü reddeden isim... 19 yıl sonra çözüldü!

    Yayınlandığı zamana damgasını vuran, senelerce izlenen dizideki Polat Alemdar karakteri için Necati Şaşmaz'dan evvel Cem Torun'un düşünüldüğü hem de kendine teklif götürüldüğü meydana çıktı. Haberi duyan Kurtlar Vadisi hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Polat Alemdar karakteriyle ün kazanan ve hala adından söz ettiren Necati Şaşmaz'dan evvel fikir edinilen Cenk Torun bu teklifi kabul etmedi. Cem Torun seneler sonra yaptığı bildirimde o dönemde asker kaçağı bulunduğu için rolü geri çevirdiğini ve sonradan pişman bulunduğunu söyledi.

    Cem Tosun, Kurtlar Vadisi için teklif geldiğini ama hangi rol için teklif aldığını hatırlamadığını söyledi. Proje olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynaması için teklif aldığını ancak sadece proje üzerinde konuşulduğunu hangi rol için olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ancak o dönem reddettiği rolden yana pişmanlık duyduğunu da ifade etti.

        Askerlik yaptığı dönemde ise diziyi severek izlediğini ve herkesin rolünü çok iyi oynadığını söyledi. Hatta kendisine "Siz olsanız daha iyi oynar mıydınız" sorularına, herkesin çok iyi oynadığını bu yüzden bu konuda yorum yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

        En Büyük Pişmanlığım...

        Yayınlandığı dönem dikkatle izlenen Çılgın Bediş dizisiyle tanınmış Oktay karakterine hayat veren 48 yaşındaki ünlü oyuncu, çoğu dizi ve filmde yer almış olmasına karşın hayatında yaşadığı en büyük pişmanlığın Kurtlar Vadisi projesini reddetmek olduğunu açıkladı. Mafya dizisinin tutmayacağını düşündüğü için reddettiğini fakat sonradan çok pişman bulunduğunu söyledi.

        Yakışıklı jön rolleri oynayan ünlü oyuncu, şimdiye kadar yaşam vermiş bulunduğu karakterlerden değişik bir karakterin üstüne oturmayacağını düşündüğü ve endişelendiği amacıyla rolü almaktan çekindiğini de ekledi.
            Türk futbolu için tarihi gün! Bugün açılıyor
            Haberler Televizyon Meğer rolü reddeden isim... Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar bilmecesi 19 yıl sonra çözüldü!
                SON DAKİKA