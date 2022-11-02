Meğer rolü reddeden isim... Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar bilmecesi 19 yıl sonra çözüldü!

Yayınlandığı zamana damgasını vuran, senelerce izlenen dizideki Polat Alemdar karakteri için Necati Şaşmaz'dan evvel Cem Torun'un düşünüldüğü hem de kendine teklif götürüldüğü meydana çıktı. Haberi duyan Kurtlar Vadisi hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Polat Alemdar karakteriyle ün kazanan ve hala adından söz ettiren Necati Şaşmaz'dan evvel fikir edinilen Cenk Torun bu teklifi kabul etmedi. Cem Torun seneler sonra yaptığı bildirimde o dönemde asker kaçağı bulunduğu için rolü geri çevirdiğini ve sonradan pişman bulunduğunu söyledi.
Cem Tosun, Kurtlar Vadisi için teklif geldiğini ama hangi rol için teklif aldığını hatırlamadığını söyledi. Proje olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynaması için teklif aldığını ancak sadece proje üzerinde konuşulduğunu hangi rol için olduğunu hatırlamadığını söyledi. Ancak o dönem reddettiği rolden yana pişmanlık duyduğunu da ifade etti.