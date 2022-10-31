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    • Televizyon
    • 31.10.2022 20:33
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    • 31.10.2022 20:33
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    Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hata varsa zafer yok!”

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstelediği ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Turgut Alp’in kılıçlar içinde kaldığı fragmana Osman Bey’in “Hata varsa zafer yok!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 103. bölüm 2. fragmanı...

    “Hata varsa zafer yok!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Hata varsa zafer yok!" sözleri damga vurdu.

    KURULUŞ OSMAN YİNE EN ÇOK İZLENEN
    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 102'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Dizinin 102'nci bölümünde kendisine kurulan büyük oyunu çözmek ve İmparator Andronikos'un canına kast edenlere hesap sormak için Konstantiniyye'ye giden Osman Bey, harekete geçmeden önce Kumral Abdal ile konuşarak planından bahsetti.

        Kumral Abdal'ın planının ne olduğunu sorması üzerine Osman Bey, "Emelim küffar göklerine, kızıl tuğlarımızı saplamaktır! Emelim, İslam sancağını cümle alemde dalgalandırmaktır!" diye karşılık verdi.

        Kumral Abdal, İmparator Andronikos'u korumanın Osman Bey'in planının bir parçası olduğunu anlamasının ardından Osman Bey, "Onu sadece kollamam! Hem de kullanırım! İmparatorun devlet işlerine dahi karışırım. Düşmanın başını okşarım ki vakti gelince gövdesinden ayırmak için her daim fırsatım olsun!" diyerek planının detaylarını paylaştı.

        Kumral Abdal, "Gayrı tekfurlarla uğraşmayız hedefimiz İmparator'dur ha Osman Bey!" sözleriyle Osman Bey'in ne kadar büyük hedefleri olduğunu vurguladı. "İmparator dahi biz istediğimiz müddetçe tahtında oturur! Gayrı hedefimiz Bizans'tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim! Bizans'ı ezeceğiz ve devlet olacağız inşallah!" diyen Osman Bey, devlet olma yolunda sağlam adımlar attığını göstermiş oldu.

            İmparator Andronikos'un canını kurtaran Osman Bey, Andronikos'la pazarlığa girişti. İmparator Andronikos'un kendisine ihanet ettiği kızı Ofelya'yı cezalandırmak için Olof'u Osman Bey'in topraklarına gönderme isteğini Osman Bey, Konstantiniyye'de bir elçilik inşa etme tavizi karşılığında kabul etti.

            Osman Bey, Konstantiniyye'den dönerken Frigg'in kurduğu pusudan Bala Hatun'un yardımıyla kurtulurken Bala ve Malhun Hatunlar'da Frigg'in peşine düştüler. Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Aktemur'u okla vurarak ağır yaraladı. Aktenur'un yaralanmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u gösterirken o da babası Öktem Bey gibi oyuna kurban giderek tutuklandı.
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            Haberler Televizyon Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hata varsa zafer yok!”
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