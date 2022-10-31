Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hata varsa zafer yok!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Hata varsa zafer yok!" sözleri damga vurdu.
KURULUŞ OSMAN YİNE EN ÇOK İZLENEN
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 102'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin 102'nci bölümünde kendisine kurulan büyük oyunu çözmek ve İmparator Andronikos'un canına kast edenlere hesap sormak için Konstantiniyye'ye giden Osman Bey, harekete geçmeden önce Kumral Abdal ile konuşarak planından bahsetti.