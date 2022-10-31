Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hata varsa zafer yok!”

Kumral Abdal, İmparator Andronikos'u korumanın Osman Bey'in planının bir parçası olduğunu anlamasının ardından Osman Bey, "Onu sadece kollamam! Hem de kullanırım! İmparatorun devlet işlerine dahi karışırım. Düşmanın başını okşarım ki vakti gelince gövdesinden ayırmak için her daim fırsatım olsun!" diyerek planının detaylarını paylaştı.