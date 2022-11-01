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    • Televizyon
    • 01.11.2022 22:32
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    • 01.11.2022 22:33
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    Yalnız Kurt 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam"

    Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking) gibi isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt’un 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanına "Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam" sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 24. bölüm 2. fragmanı...

    Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı yükselten fragmana "Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam" sözleri damga vurdu.

    23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.

    Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.

        Planladığı suikastin başarısız olduğunu öğrenen Halit Yıldırım, Altay'ın suikast anında mekanda olduğunu öğrenince bu krizi fırsata çevirmeye karar verir. Meryem'in kafasını karıştırmak için harekete geçecektir.

        Viking yetim kurtlarla birlikte Türkiye'ye Yunanistan üzerinden kurulan kumpasın icracılarına ulaşmak için Suriye'de operasyon halindedirler.

        Yıldırım timi bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra şok bir baskın için füzelerin tutulduğu depoya gelir. Artık operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu baskın sırasında ise beklenmedik bir şekilde Müstakim vurulur.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam"
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