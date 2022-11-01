Yalnız Kurt 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam"

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı yükselten fragmana "Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam" sözleri damga vurdu.
23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.
Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.