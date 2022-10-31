21 yıllık eşinden boşanan Selma Kütük’ün başına gelenler izleyicileri şoke etti! “Avukatım diye dolandırdı” Esra Erol’da büyük yüzleşme

Aslen Kayserili olan Selma Kütük, küçük birikimleriyle çocuklarını okuturken memleketine ev yaptırmaya karar verdi. Ancak evi yapan müteahhit ve ustalar, işlerini yarım bırakarak kaçtı. Selma Hanım, bunun üzerine sosyal medyada kendini avukat olarak tanıtan ve İBB Hukuk Bürosunda çalıştığını söyleyen Mustafa Mehmetoğlu ile tanıştı.