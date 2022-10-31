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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 31.10.2022 20:05
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    • 31.10.2022 20:17
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    21 yıllık eşinden boşanan Selma Kütük’ün başına gelenler izleyicileri şoke etti! “Avukatım diye dolandırdı” Esra Erol’da büyük yüzleşme

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Selma Kütük, 21 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirterek boşandığını dile getirdi. Eşinden ayrıldıktan sonra birikimleriyle çocuklarını okuturken Kayseri'de ev yaptırmaya başlayan Selma Hanım’ın başından geçenler izleyicileri şoke etti. Selma Hanım, İBB Hukuk Bürosunda çalıştığını söyleyen ve kendini avukat olarak tanıtan Mustafa Mehmetoğlu tarafından dolandırıldığını söyledi. Taraflar bugünkü canlı yayında karşı karşıya gelirken Mustafa Mehmetoğlu’nun savunması ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da büyük yüzleşme! Kendini avukat olarak tanıtmıştı!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Selma Kütük, 21 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü bu nedenle boşandı ve İzmir'de çalışmaya başladı.

    Aslen Kayserili olan Selma Kütük, küçük birikimleriyle çocuklarını okuturken memleketine ev yaptırmaya karar verdi. Ancak evi yapan müteahhit ve ustalar, işlerini yarım bırakarak kaçtı. Selma Hanım, bunun üzerine sosyal medyada kendini avukat olarak tanıtan ve İBB Hukuk Bürosunda çalıştığını söyleyen Mustafa Mehmetoğlu ile tanıştı.

    "Müteahhitleri ağır cezalarda yargılatacağım" vaadiyle Selma Kütük ile yakınlık kuran Mustafa Mehmetoğlu bu sırada para istemeye başladı.

        Selma Kütük'ten yüz binlerce liraya kadar para alan Mehmetoğlu, Kayseri'ye gelerek burada Selma Hanım'a kredi çektirdi ve bir anda ortadan kayboldu.

        Bunun üzerine Selma Hanım, Esra Erol'dan yardım isterken canlı yayına katılan Mustafa Mehmetoğlu iddiaları reddetti.

        Mehmetoğlu, "Ben kendimi avukat olarak tanıtmadım, Facebook'ta öyle yazıldı. Banka'dan bu kadın çektiği krediyi bana say diye elime verdi, saydım bankadan çıkınca kendisine geri verdim" dedi.

            İKİ AYRI KİŞİ DAHA DOLANDIRDI
            Kendisi ile evlenme hazırlığı yaparken kaptırdığı paralarla ortadan kaybolan Mustafa Mehmetoğlu için Kayseri'de hukuk mücadelesi başlatan Selma Kütük son üç yıldır başından geçmeyen kalmadığını belirterek iki ayrı kişinin daha dolandırdığını söyledi.

            Talihsiz kadın, sosyal medyadan Mehmetoğlu'nun iletişimde olduğu kadınları uyarırken tanıştığı Gökçen Görenli adlı bir kadının yönlendirmesiyle gerçek adı Bestami Görenli olan Ali Öner ile tanıştı. Resmi bir kurumda çalıştığı iddia edilen Gökçen Öner'in kardeşi olduğu ortaya çıkan Ali Görenli de talihsiz kadına evini sattırarak kaçtı.

            CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME
            Selma Hanım, bugünkü canlı yayında ise programa görüntülü olarak bağlanan Mustafa Mehmetoğlu ile yüzleşti.

                İLGİNÇ SAVUNMA
                Kendini avukat olarak tanıtan Mustafa Mehmetoğlu, bunun nedenini "Hayalim avukat olmaktı. O yüzden sosyal medyada "Avukatım" diye yazdım" diyerek açıkladı.

                Kendini savunmakta zaman zaman zorlanan Mustafa Bey, Selma Hanım'ın söyledikleri karşısında zor anlar yaşadı.

                İşte o anlar...
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                Kafa aynı kafa!
                Haberler Televizyon 21 yıllık eşinden boşanan Selma Kütük’ün başına gelenler izleyicileri şoke etti! “Avukatım diye dolandırdı” Esra Erol’da büyük yüzleşme
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