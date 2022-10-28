Yalnız Kurt 24. bölüm fragmanı yayınlandı: "Biz bu tuzağı bozmasını da biliriz, bu demirden dağı aşmasını da!"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Biz bu tuzağı bozmasını da biliriz, bu demirden dağı aşmasını da!" sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.