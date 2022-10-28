Yalnız Kurt 24. bölüm fragmanı yayınlandı: "Biz bu tuzağı bozmasını da biliriz, bu demirden dağı aşmasını da!"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Biz bu tuzağı bozmasını da biliriz, bu demirden dağı aşmasını da!" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.
Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.
Planladığı suikastin başarısız olduğunu öğrenen Halit Yıldırım, Altay'ın suikast anında mekanda olduğunu öğrenince bu krizi fırsata çevirmeye karar verir. Meryem'in kafasını karıştırmak için harekete geçecektir.