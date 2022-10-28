Aldatmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı.
Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına "Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?" sözleri damga vurdu.
ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.
Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır.