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    • Televizyon
    • 28.10.2022 22:43
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    • 28.10.2022 22:43
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    Aldatmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?”

    Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak’ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölüm fragmanına “Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 7. bölüm fragmanı...

    “Sırf Yeşim’le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına "Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?" sözleri damga vurdu.

    ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

    Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır.

        Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

        Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır.

        Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.
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        Eren Holding
        Haberler Televizyon Aldatmak 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?”
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