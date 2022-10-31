Kızılcık Şerbeti gerçek mi, uyarlama mı? Kızılcık Şerbeti nerede hangi okulda çekiliyor? Kızılcık Şerbeti 1.bölüm SHOW TV izle!

Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu akşam Show TV'de 1. bölümüyle izleyiciyle buluşacak dizinin detayları merak ediliyor. İki farklı yaşam tarzındaki ailenin yaşamındaki kesişmeyi anlatan Kızılcık Şerbeti dizisiyle alakalı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kim, konusu ne? Kızılcık Şerbeti gerçek mi, uyarla mı? Kızılcık Şerbeti nerede hangi okulda çekiliyor? İşte merak edilenler!
KIZILCIK ŞERBETİ İZLEME EKRANI!
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-1-bolum-1-izle/107529
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.