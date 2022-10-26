Yalnız Kurt 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kimsin? Kimin kızısın Meryem?”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Kimsin? Kimin kızısın Meryem?" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini yapmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmak!
Bu gelişme, Türkiye üzerine karanlık planlar yapan Golyat yapılanmasının yönetim kadrosu olan Konsül'de büyük bir panik yaratır. Hemen olağanüstü güvenlik protokollerini uygulamaya geçirirler.