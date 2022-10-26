Ömer ile Sarp arasında büyük kavga! Kardeşlerim 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni öldürürüm”

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim'in 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Başına aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Ömer, şans eseri ölümden döndü. Ancak bir daha kavgaya karışmaması ve başına darbe almaması şartı ile hastaneden taburcu oldu.
Akif'in yakarışlarını duyan Gönül, mahallelinin de yardımı ile onu kurtarır ve kundakçılıktan kahramanlığa terfi eder. Fakat Şengül ondan şüphelenmeye devam eder.
Süsen ve Ömer'in araları düzelirken Aybike de Berk'e bir şans verir. Akif ise Suzan'a karşı vicdan azabı içindedir. Asiye konfeksiyon atölyesinde işe girer.