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    • Televizyon
    • 26.10.2022 21:44
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    • 26.10.2022 21:44
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    Ömer ile Sarp arasında büyük kavga! Kardeşlerim 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni öldürürüm”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer ile Sarp’ın kavga ettiği görülen fragmanda “Seni öldürürüm” sözleri dikkat çekti. Sarp’ın başını vurup düşmesi ise izleyicileri korkuttu. İşte Kardeşlerim 65. bölüm 2. fragmanı...

    “Seni öldürürüm”

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim'in 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Başına aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Ömer, şans eseri ölümden döndü. Ancak bir daha kavgaya karışmaması ve başına darbe almaması şartı ile hastaneden taburcu oldu.

    Akif'in yakarışlarını duyan Gönül, mahallelinin de yardımı ile onu kurtarır ve kundakçılıktan kahramanlığa terfi eder. Fakat Şengül ondan şüphelenmeye devam eder.

    Süsen ve Ömer'in araları düzelirken Aybike de Berk'e bir şans verir. Akif ise Suzan'a karşı vicdan azabı içindedir. Asiye konfeksiyon atölyesinde işe girer.

        Emel'in kazası ile ilgili polise Sarp'ı ihbar eden Ömer, serbest kaldığı için iyice öfkelenir. İkilin arasında gerilim hala yüksektir.

        Şevval ise Asiye'ye sürpriz bir teklifte bulunur. Para karşılığında uzaklara gitmelerini söyler. Sarp ile Ömer kozlarını kapışmak için randevulaşırlar. Doruk bunu öğrenir ve son anda durdururlar. Vicdan azabı çeken Gönül ise kendi eliyle yaktığı minibüsü tamir ettirip Şengüllerin kapısına getirir. Ömer'in vazgeçmeyeceğini anlayan Asiye, ailesini korumak için Şevval'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.
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        Haberler Televizyon Ömer ile Sarp arasında büyük kavga! Kardeşlerim 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni öldürürüm”
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