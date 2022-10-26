Ömer ile Sarp arasında büyük kavga! Kardeşlerim 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni öldürürüm”

Şevval ise Asiye'ye sürpriz bir teklifte bulunur. Para karşılığında uzaklara gitmelerini söyler. Sarp ile Ömer kozlarını kapışmak için randevulaşırlar. Doruk bunu öğrenir ve son anda durdururlar. Vicdan azabı çeken Gönül ise kendi eliyle yaktığı minibüsü tamir ettirip Şengüllerin kapısına getirir. Ömer'in vazgeçmeyeceğini anlayan Asiye, ailesini korumak için Şevval'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.