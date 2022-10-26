Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun!

'Kuruluş Osman'ın 102. Bölümünde kendisine kurulan büyük oyunu çözmek ve İmparator Andronikos'un canına kast edenlere hesabını sormak için Konstantiniyye'ye giden Osman Bey, harekete geçmeden önce Kumral Abdal ile konuşarak planından bahsetti.
Kumral Abdal'ın planının ne olduğunu sorması üzerine Osman Bey, "Emelim küffar göklerine, kızıl tuğlarımızı saplamaktır! Emelim, İslam sancağını cümle alemde dalgalandırmaktır!" diye karşılık verdi.
Kumral Abdal, İmparator Andronikos'u korumanın Osman Bey'in planının bir parçası olduğunu anlamasının ardından Osman Bey "Onu sadece kollamam! Hem de kullanırım! İmparatorun devlet işlerine dahi karışırım.