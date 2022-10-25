MasterChef ne zaman bitiyor? 2022-2023 MasterChef Türkiye final ne zaman, hangi gün? Finale kalan yarışmacılar...

MasterChef Türkiye finali hakkında aramalar hız kazandı. Masterchef Türkiye bu yıl 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Elemeler devam ederken final tarihi merak edildi. Peki, 2022-2023 MasterChef Türkiye final ne zaman, hangi gün? MasterChef ne zaman bitiyor? Finale kalan yarışmacılar kimler? İşte detaylar!