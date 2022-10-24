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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.10.2022 21:07
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    • 24.10.2022 21:21
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    7 aylık eşi Esra Erol’un kapısını çaldı! Milyonlar Elif için tek yürek oldu! Canlı yayındaki büyük sürpriz herkesi heyecanlandırdı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Umut Koç, 7 aylık eşi Elif Koç’tan haber alamadığını söyleyerek yardım istedi. Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Elif Hanım’ın çocukları için verdiği mücadele de herkesi duygulandırdı. Elif Hanım, bugünkü canlı yayında ise büyük bir sürprizle karşılaştı. İşte Esra Erol ve seyircilerinin Elif’e büyük sürprizi...

    Milyonlar Elif için tek yürek oldu!

    Umut Koç 7 aylık eşi Elif'ten haber alamadığını söyleyerek Esra Erol'da programına başvurdu ve ünlü sunucudan yardım istedi.

    Umut Bey'in yardım çağrısı geri çevirmeyen Esra Erol da Elif Koç'a kısa sürede ulaştı.

    Erol, canlı yayına çıkan Elif Hanım'ın çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı.

        Esra Erol ve seyircileri, yokluk içinde hayat mücadelesi veren Koç çiftine canlı yayında büyük bir sürpriz yaptı.

        Birçok yardım geldiğini açıklayan Esra Erol, her türlü desteği veren izleyicisine teşekkür etti ve canlı yayında Elif ve Umut çiftine evinin anahtarını teslim ederek, yeni bir hayat kurdu.

        Elif ise Esra Erol'a teşekkür ederek "Hayallerime kavuşturdun. Allah razı olsun. Bu dünyada herşey boş, evlattan değerlisi yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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        Haberler Televizyon 7 aylık eşi Esra Erol’un kapısını çaldı! Milyonlar Elif için tek yürek oldu! Canlı yayındaki büyük sürpriz herkesi heyecanlandırdı
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