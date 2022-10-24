7 aylık eşi Esra Erol’un kapısını çaldı! Milyonlar Elif için tek yürek oldu! Canlı yayındaki büyük sürpriz herkesi heyecanlandırdı

Erol, canlı yayına çıkan Elif Hanım'ın çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı.
Erol, canlı yayına çıkan Elif Hanım'ın çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı.
Esra Erol ve seyircileri, yokluk içinde hayat mücadelesi veren Koç çiftine canlı yayında büyük bir sürpriz yaptı.
Birçok yardım geldiğini açıklayan Esra Erol, her türlü desteği veren izleyicisine teşekkür etti ve canlı yayında Elif ve Umut çiftine evinin anahtarını teslim ederek, yeni bir hayat kurdu.
Elif ise Esra Erol'a teşekkür ederek "Hayallerime kavuşturdun. Allah razı olsun. Bu dünyada herşey boş, evlattan değerlisi yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.