Soğuk duş etkisi yaratacak! Çukur dizisi yeniden mi başlayacak belli oldu! Yapımcıdan tokat gibi açıklama: "Yazmışlar, ben de okudum.''

ÇUKUR DİZİSİ YENİDEN Mİ YAYINLANACAK?

4 sezon ekranlarda boy gösteren Çukur dizisi geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Öyle ki mağazalara, cafelere Çukur ismi verilmeye başlandı. Halen etkisi devam eden dizi ile ilgili sosyal medyayda 'yeniden yayınlanacak' iddiaları dolaşmaya başladı.