Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm fragmanı yayınlandı: "Annem, ‘müstakbel gelinim Elif’ demek istedi"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm fragmanı yayınlandı.
8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fırat kendine tehdit mesajı atan kişinin peşine düşer ve Yılmaz'a ulaşması kısa sürer. Dila, abisinin Yılmaz'a bir şey yapmasından korkar ve onunla gelir. Yılmaz'ı Fırat'ın elinden zor kurtarır. Kazanın görüntülerini alan Fırat yine de sakinleşmez.
Dila Yılmaz'ı affeder ve eve yemeğe çağırır. Ümran ile aralarında bu yeni bir krize yol açar. Çaldırdığı paranın peşine düşen Elif, dolandırıcıyı bulur ama onu yakalamaya çalışırken düşer başını taşa çarpar.
Hastaneye kaldırılır. Durumu haber alan Güneş Fırat'a da haber verir. Elif için kaygılanan Fırat hastanede alır soluğu.