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    • Televizyon
    • 25.10.2022 23:17
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    • 25.10.2022 23:19
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    Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm fragmanı yayınlandı: "Annem, ‘müstakbel gelinim Elif’ demek istedi"

    Başrollerini Seray Kaya ile Berk Oktay’ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Fırat’ın "Annem, ‘müstakbel gelinim Elif’ demek istedi" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm fragmanı...

    Annem ’müstakbel gelinim Elif’ demek istedi

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

    8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fırat kendine tehdit mesajı atan kişinin peşine düşer ve Yılmaz'a ulaşması kısa sürer. Dila, abisinin Yılmaz'a bir şey yapmasından korkar ve onunla gelir. Yılmaz'ı Fırat'ın elinden zor kurtarır. Kazanın görüntülerini alan Fırat yine de sakinleşmez.

    Dila Yılmaz'ı affeder ve eve yemeğe çağırır. Ümran ile aralarında bu yeni bir krize yol açar. Çaldırdığı paranın peşine düşen Elif, dolandırıcıyı bulur ama onu yakalamaya çalışırken düşer başını taşa çarpar.

    Hastaneye kaldırılır. Durumu haber alan Güneş Fırat'a da haber verir. Elif için kaygılanan Fırat hastanede alır soluğu.

        Sude ile Fırat'ın arasını yapmaya çalışan Ümran onu yemeğe davet eder ama istediği sonucu elde edemez ve yeni bir plan yapar. İkiliyi magazin basının önüne atar. Sevgiliymiş gibi görünmelerini sağlar.

        Elif'i ise bir avukat arar ve kazada ihmalden bahseder. Hakan'ın kazasından sonra aynı yerde iki kaza daha olmuştur. İhmal kaynaklı olup tazminat davası açabileceğinden ve kaza gecesi görüntülerden bahseder.

        Elif buluşmayı kabul eder. Bunu öğrenen Fırat ise Elif'i yalnız bırakmaz avukata birlikte giderler. Avukat orada kazanın görüntülerini izlettirir. Elif kaza gecesi olanları öğrenmek üzeredir.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm fragmanı yayınlandı: "Annem, ‘müstakbel gelinim Elif’ demek istedi"
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